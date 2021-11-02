美國、亞洲製造業 景氣持續擴張

最新數據顯示，美國與亞洲製造業景氣持續擴張。（新華社）

最新數據顯示，美國 與亞洲製造業景氣持續擴張，美國的擴張步伐雖因供應鏈 問題而小幅放慢，但需求依然穩健，東南亞 則因當局放鬆防疫管制，工廠得以加快出貨，成為年終購物旺季的好兆頭，但展望仍面臨供應鏈瓶頸和能源價格上漲等兩大憂慮。

美國供給管理協會（ISM）1日公布，10月製造業指數降至60.8，略低於9月的61.1，但仍優於市場預期，也穩居在象徵景氣榮枯線的50之上。

上月的供應商出貨次指標升至五個月高點，暗示廠商出貨時間拉長，也顯示供應鏈堵塞與原物料短缺的影響仍揮之不去，生產端的成本壓力居高不下，在企業為了搶人而加薪之際，增添通膨升高的疑慮。

在亞洲，多國製造業都一甩防疫封鎖措施的陰霾，活動陸續回溫。日本10月製造業採購經理人指數（PMI）升至53.2，為六個月高點，中國因為內需轉強，10月財新製造業PMI攀抵50.6，是6月以來最高，印度也升抵55.9，製造業景氣以八個月來最快速度擴張。東南亞的表現也很亮眼，越南10月製造業PMI勁升至52.1，馬來西亞為52.2，都跨過50的景氣榮枯線，景氣恢復擴張。印尼也拉高到57.2。隨疫情減退，各國得以重啟經濟，業者也可以趕在聖誕和元旦假期前加大產能，整個亞洲正洋溢一片樂觀景象。

不過，全球供給瓶頸和能源成本上揚，依然是兩大顧慮，日本和中國工業生產也因此受到限制。廣被視為亞洲貿易風向球的南韓，10月製造業PMI降為50.2，是13個月最低。凱投宏觀新興亞洲經濟學家何姆斯說，雖然10月製造業PMI彰顯製造商的產出勁增，但業界可能持續忙於履行所積累的龐大未出貨訂單，導致供應短缺情勢短期難退。