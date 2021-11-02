岸田經濟學 聚焦三大決策

日本首相岸田提出紓困方案，其中一項就是提振觀光業。(路透資料照片)

日本 首相岸田文雄所率領的自民黨，在周末的國會眾議院大選中，獲得決定性的勝利，將能續任首相，並且開始推動他的經濟改革政策，綠能發展以及增列預算支出將是他的重點。

日本眾院 選舉結果出爐，自民黨在總席次456席的眾院裡，單獨拿下過半的261席，躲過選前民調的最糟局面，形同日本選民賦予他推動經濟改革的授權，也顯示選民仍偏好政治穩定。

經濟學家認為，這樣的選舉結果將為日本擴大刺激經濟鋪路，市場也對自民黨取得穩定執政基礎表示歡迎，東京Topix指數1日收盤上漲2.22%，日經225指數收盤也大漲2.6%。

岸田1日在勝選後的記者會上表示，將在本月中發布對抗新冠肺炎的整體戰略。他說，將提出「大規模」的紓困 方案，並研究重啟旅遊補貼，提振國內觀光業。對職員加薪的企業很快將獲得更高的免稅額度，並且最快將在下周成立討論為護士、醫療人員加薪的委員會。

他說：「我們將迅速執行政策，回應全國民眾強烈期望政治穩定與充分施政的呼聲。」他掃除了可能只是「一個月首相」的疑慮，將可大膽擴充財政支出，進行紓困。

岸田對氣候變遷問題承諾說：「我們國家將領先亞洲各國達成碳排放淨零目標」，日本已經承諾2050年達成淨零目標。他指出日本將金援亞洲其他國家對抗全球暖化，增設電動車充電站，並增產電動車需要的電池。

自民黨二號人物甘利明這次在選區落敗，靠政黨比例代表制才能保住眾議員資格，1日遭撤換，由外相茂木敏充接任。岸田文雄說，自民黨將檢討這次選舉中招致的政策批評。自民黨也將擴大國防支出，達到國內生產毛額（GDP）的2%。