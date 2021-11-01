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韓迎回歸常態商機

編譯林奕榮／綜合報導

南韓因應新冠疫情的策略，將從11月1日起轉向「與新冠病毒共存」（Living with Covid-19），啟動與病毒共存計畫的第一階段。政府與企業也準備迎接「回歸常態」商機，不僅1日將推出全國購物節、提振零售業者業績，航空業者籌備加開海外航班，地方政府也規劃振興觀光業的活動。

南韓的「與病毒共存計畫」計畫第一階段將實施一個月，這段期間將解除所有餐廳和咖啡館營業時間限制等措施，高風險地點則採取疫苗通行證做法，之後再逐步放寬限制，目標是明年2月前完全解禁。南韓總人口中，完整接種疫苗者的比率已達72%，至少接種一劑者則達79.8%。

南韓產業通商資源部表示，1日起也將同步舉行「韓國購物季」（KOREA Sale FESTA），為期15天，希望提振國內消費。目前已有逾1,200家線上和實體公司有意參與，南韓政府將與零售業者及地方政府合作，發行折價券並舉辦各項活動。

航空業者也配合政府逐步回歸常態的計畫，大韓航空、韓亞航空表示，部份海外航線將自11月起恢復營運。大韓航空決定，將恢復往夏威夷、雪梨和奧克蘭的定期航班，也將增加往關島的航班。廉航業者預期旅遊需求回升，準備增加往東南亞的航線。但航空業者說，航線營運狀況在明年下半年前，都難恢復至疫情前的水準。

南韓 航線 疫情

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