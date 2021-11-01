泰國大賭注 解除入境隔離

泰國政府1日起對已完整接種新冠疫苗的遊客解除隔離限制，涵蓋台灣、美國、日本等國家或地區。（路透）

在澳洲、英國等國鬆綁防疫措施的情況下，泰國 政府1日起對已完整接種新冠疫苗 的遊客解除隔離限制，涵蓋台灣、美國、日本等逾60個國家或地區。泰國聲稱，這是亞洲國家在重新開放國門所下的最大豪賭，可能象徵重振大眾旅遊的重大轉捩點。

彭博資訊報導，泰國政府定11月1日起，已完整接種疫苗的外國遊客，只要在入境後新冠病毒檢測為陰性，可不必隔離，適用範圍涵蓋63個國家或地區，包括美國、中國大陸、日本、新加坡、印度、多數歐洲國家，以及台灣。

要入境泰國者，必須先透過網站申請「Thailand Pass」，須準備文件包括護照影本和疫苗接種證明等。泰國政府目前只接受特定品牌的疫苗，包括阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞／BNT、莫德納、嬌生、俄羅斯的Sputnik V、以及中國大陸的國藥和科興。

這是泰國為吸引外國觀光 客回流，所做出的最重大措施。在澳洲、英國等國鬆綁防疫措施之際，泰國也形容這是「贏回外國觀光客的戰役」。

若這項實驗成功，不僅有助挽救受重創的國內經濟，也能讓其他因擔心重啟國門而導致疫情復熾的國家，有能夠效尤的典範。在疫情爆發前，泰國全年可接待近4,000萬名國際觀光客。

為提振外國觀光客和泰國民眾的信心，泰國政府指出，之所以重啟國門，主要是因為泰國疫苗覆蓋率已提高。不過，Our World in Data網站的數據顯示，截至10月27日止，泰國完整接種疫苗者占總人口的比率約42%，不到總人口的一半。

泰國觀光業已準備迎接國門重新開放，各國航空公司已增加飛往泰國的航班，飯店和海濱度假村也降價促銷，旅遊勝地普吉島更計劃舉辦一場跨年派對，並邀請義大利聲樂家波伽利到場演出。曾在曼谷和普吉島拍電影的好萊塢影星羅素克洛，也發表推文對泰國重啟國門之舉「按讚」。

泰國鬆綁邊境管制後，可望吸引幾十萬名外國觀光客，並避免今年經濟再度陷入萎縮。泰國去年經濟萎縮6.1%，為1998年亞洲金融風暴以來最難看的表現。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家芬娜表示，在東南亞各大經濟體中，泰國是高度仰賴旅遊業的國家之一，觀光業產值占泰國2019年國內生產毛額（GDP）的比率達21%左右。

外界擔心泰國放寬邊境管制後，疫情可能會惡化。近日一份調查顯示，超過90%受訪者對泰國1日重啟國門有疑慮。

不過，對數百萬名旅遊業從業人員而言，開放邊境永不嫌早。泰國商會會長桑南（Sanan Angubolkul）表示，重啟國門是必要之舉，因為這攸關國計民生。