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埃克森美孚 第三季獲利報喜

編譯洪啟原／綜合報導
埃克森美孚第三季財報創2017年第4季以來最佳單季獲利紀錄，逆轉去年同期虧損頹勢。（Getty Images）
埃克森美孚第三季財報創2017年第4季以來最佳單季獲利紀錄，逆轉去年同期虧損頹勢。（Getty Images）

石油業者埃克森美孚第三季財報優於預期，寫下2017年來最佳獲利紀錄，受惠於經濟復甦推升石油需求大增，且上季自由現金流改善，同時宣布恢復實施庫藏股計畫，預料直到2023年庫藏股規模將多達100億美元。埃克森美孚繳出更亮眼的獲利成績，反映走出前幾年報酬不見起色和大幅支出的處境。

埃克森美孚10月29日公布上季淨利達67.5億美元，或每股盈餘1.57美元，優於市場預期，創2017年第4季以來最佳單季獲利紀錄，逆轉去年同期虧損6.8億美元，或每股虧0.15美元的頹勢。

埃克森美孚同日宣布，油市展望讓公司明年起能恢復實施庫藏股計畫，預料直到2023年將支出多達100億美元買回自家股票。綜觀過去這十幾年，埃克森美孚曾是股票回購規模最大的美國企業，直到2016年才停止買回庫藏股。Sankey研究機構股票分析師尚奇說：「意外的驚喜是買回庫藏股，原先沒人料到這麼快恢復。」

埃克森美孚煉油事業上季交出至少兩年來最佳的獲利表現，反映天然氣價格狂飆和能源短缺。

另外，石油業者雪佛龍上季財報也報佳音，排除一次性項目的每股盈餘為2.96美元，優於市場預期。

雪佛龍財務長布雷博表示，上季財報強勁，已幫淨負債資本比降至低於原本設定的20%至25%目標，達門檻，可讓每年執行庫藏股金額超過現行的20億至30億美元區間。

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