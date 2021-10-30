戴姆勒攻豪車 營業利益增18%

賓士母公司戴姆勒上季獲利增18%。（路透）

儘管全球「晶片 荒」導致上季賓士車交車量大減30%，但賓士母公司戴姆勒（Daimler）上季獲利仍大增18%，並預料全年獲利目標有望達陣，原因是強攻獲利更高的豪車，並壓低成本。

這家德國汽車 大廠29日表示，第3季營業利益較去年同期增加18%至26億歐元（30億美元），優於預期，淨利為24.7億歐元（28.9億美元），高於一年前的20.5億歐元，營收 從403億歐元小幅降至401億歐元。

全球「晶片荒」對汽車業帶來衝擊，但戴姆勒上季財報依然亮眼，激勵股價29日盤中最高漲2.3%，今年來的漲幅已擴大至48%。

戴姆勒預料晶片短缺的情況會在第4季改善，雖然這個問題應該持續至明年，但情況會比今年好。

戴姆勒先前曾警告，全球「晶片荒」恐怕會持續至2023年。

戴姆勒表示，透過改善產品組合，包括透過邁巴赫（Ｍaybach）、AMG等車系提振獲利，加上良好訂價策略，都有助抵銷晶片短缺對產量、銷量的衝擊。

戴姆勒指出，嚴格控制固定成本也功不可沒。

戴姆勒財務長韋翰姆（Harald Wihelm）說，固定成本已較2019年降低約15%。

他說，這是個很好的起點，但戴姆勒需進一步壓低固定成本。

韋翰姆表示，戴姆勒正將中小型的燃油車變速箱的研發與製造活動，外包給加拿大車廠麥格納（Magna），以便聚焦於旗下車款的電動化。他說：「未來的賓士全是電動車。」

儘管戴姆勒上季賓士交車量大減30%，但戴姆勒認為本季的賓士銷量可望回穩，並力拚全年營業利益率達到10%-12%，為多年來最高水準。

戴姆勒並將卡車部門的營業利益率維持在6%-8%不變；該部門預定12月分拆。