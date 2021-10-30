我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

戴姆勒攻豪車 營業利益增18%

編譯林奇賢／綜合報導
賓士母公司戴姆勒上季獲利增18%。（路透）
賓士母公司戴姆勒上季獲利增18%。（路透）

儘管全球「晶片荒」導致上季賓士車交車量大減30%，但賓士母公司戴姆勒（Daimler）上季獲利仍大增18%，並預料全年獲利目標有望達陣，原因是強攻獲利更高的豪車，並壓低成本。

這家德國汽車大廠29日表示，第3季營業利益較去年同期增加18%至26億歐元（30億美元），優於預期，淨利為24.7億歐元（28.9億美元），高於一年前的20.5億歐元，營收從403億歐元小幅降至401億歐元。

全球「晶片荒」對汽車業帶來衝擊，但戴姆勒上季財報依然亮眼，激勵股價29日盤中最高漲2.3%，今年來的漲幅已擴大至48%。

戴姆勒預料晶片短缺的情況會在第4季改善，雖然這個問題應該持續至明年，但情況會比今年好。

戴姆勒先前曾警告，全球「晶片荒」恐怕會持續至2023年。

戴姆勒表示，透過改善產品組合，包括透過邁巴赫（Ｍaybach）、AMG等車系提振獲利，加上良好訂價策略，都有助抵銷晶片短缺對產量、銷量的衝擊。

戴姆勒指出，嚴格控制固定成本也功不可沒。

戴姆勒財務長韋翰姆（Harald Wihelm）說，固定成本已較2019年降低約15%。

他說，這是個很好的起點，但戴姆勒需進一步壓低固定成本。

韋翰姆表示，戴姆勒正將中小型的燃油車變速箱的研發與製造活動，外包給加拿大車廠麥格納（Magna），以便聚焦於旗下車款的電動化。他說：「未來的賓士全是電動車。」

儘管戴姆勒上季賓士交車量大減30%，但戴姆勒認為本季的賓士銷量可望回穩，並力拚全年營業利益率達到10%-12%，為多年來最高水準。

戴姆勒並將卡車部門的營業利益率維持在6%-8%不變；該部門預定12月分拆。

晶片 汽車 營收

上一則

亞馬遜Q3腰斬 拖累股價

下一則

魷魚遊戲加密幣 上線3天漲700倍

延伸閱讀

三星加碼投資 產能拚增三倍

三星加碼投資 產能拚增三倍
馬斯克：晶片短缺危機 明年就會解決

馬斯克：晶片短缺危機 明年就會解決
美對高田氣囊展開新調查 涉2001-2019年式3000萬輛車

美對高田氣囊展開新調查 涉2001-2019年式3000萬輛車
Mercedes-Benz、BMW不想降價 晶片荒緩解仍限制產量

Mercedes-Benz、BMW不想降價 晶片荒緩解仍限制產量

熱門新聞

停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

2021-10-22 10:18
CNN報導，美國房市熱潮目前沒有明顯降溫跡象，有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能觸頂，價格再難有突破。路透

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

2021-10-23 12:51
推特創辦人兼執行長多爾西23日示警稱全球恐發生惡性通膨。(路透)

美通膨30年新高 推特創辦人：惡性通膨正在發生

2021-10-24 14:49
房市泡沫可能重現，但沒有人注意。（路透）

2007年房市泡沫殷鑑不遠，至今仍未記取教訓

2021-10-27 17:43
彭博資訊報導，柴犬幣價格過去24小時大漲50%，達到紀錄新高，已成為市值第11大加密幣。　　（網路照片）

柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣

2021-10-24 12:03
「女股神」伍德認為，三大通貨緊縮力量將抑制通膨。 路透

女股神伍德：三大通縮力量將抑制供應鏈受阻引發的通膨

2021-10-25 07:25

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石