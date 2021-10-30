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歐元區通膨 追平史上最高

編譯陳家齊／綜合報導
疫情鬆綁後激增的消費讓義大利經濟表現亮眼。(歐新社資料照片)
疫情鬆綁後激增的消費讓義大利經濟表現亮眼。(歐新社資料照片)

歐元區經濟整體而言在第3季加速增長，防疫鬆綁後激增的消費使法國、義大利經濟表現亮眼，但供應鏈瓶頸箝制了德國的增長能力。通膨則在10月飆上歐洲央行（ECB）設定目標的兩倍，追平歐元區最高紀錄。

倫敦金融時報（FT）報導，以整體歐元區來說，上季國內生產毛額（GDP）比前一季增長2.2%，超過彭博訪調分析師預期的2.1%，也遠比同期美國的0.5%、中國的0.2%來得優秀。

與去年同期相比，歐元區第3季GDP的年增長率達到3.7%，也超越彭博訪調分析師預期的3.5%。

歐元區前四大經濟體中，法國與義大利GDP增長表現最佳，法國3%，義大利2.6%，都打破分析師預期。但德國第3季擴張速度從前一季1.9%下降至1.8%。西班牙的2%增長率也遠低於分析師預期。

但與疫前的經濟狀況比較，美國今年第2季已回升到疫前水準，中國更是在去年就回到疫前水準，而歐元區預計到今年第4季才能增長到恢復疫前水準。

令分析師關注的是，歐元區的10月消費者物價指數（CPI）年增率為4.1%，超越彭博訪調預期的3.7%，是歐元區1997年開始統計該指數以來的最高，也足足是歐洲央行設定2%通膨目標的兩倍。

這顯示歐洲央行與美國聯準會（Fed）一樣承受通膨可能失控的質疑，但又不想過早緊縮貨幣，扼殺還在復甦中的經濟。

物價上漲通膨升溫，也在反映全球供應鏈瓶頸造成的壓力，德國尤其面對外銷主力汽車業缺晶片的危機，以往靠外銷拉動的經濟增長，因缺料而開始熄火。

有分析指出，歐元區第3季的強勁增長主要是反映疫後的經濟回彈，屬於比較容易取得的經濟成果，但接下來想要保持增速，將有更大的挑戰。

分析師 義大利 美國

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