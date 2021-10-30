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亞馬遜Q3腰斬 拖累股價

編譯葉亭均／綜合報導
電商巨擘亞馬遜上季獲利不如市場預期。（路透）
電商巨擘亞馬遜上季獲利不如市場預期。（路透）

電商巨擘亞馬遜上季獲利不如市場預期，本季財測也不如預期，並警告本季將支出數十億美元，聘僱勞工與加速卡車運作，以確保供應鏈問題不會影響年終購物旺季，這可能導致本季獲利化為烏有，亞馬遜股價29日早盤應聲重挫4%。  

亞馬遜在美股28日盤後公布，第3季營收較一年前成長15%至1,108億美元，低於市場預期的1,116億美元；上季獲利32億美元，幾乎較去年同期的63億美元腰斬，遠不如市場預期的46億美元。這是亞馬遜新任執行長賈西7月5日接任創辦人貝佐斯職位後的第一個季度財報。

賈西表示，在本季，「預期消費業務將出現數十億美元的額外成本，主要是因應人力短缺、薪資成本增加、全球供應鏈瓶頸，以及貨運和運輸成本增加等問題，我們將竭力降低這個採購旺季對客戶和銷售夥伴的影響 」。

展望本季，亞馬遜預估營收介於1,300億至1,400億美元，低於市場預測的1,422億美元；營業利益將介於損益兩平與30億美元獲利，低於去年同期的69億美元獲利，且不如分析師預期。

上季財報的亮點之一是雲端事業AWS仍快速成長，營收成長39%至161億美元，該部門提供伺服器容量和軟體工具，為公司貢獻一大部分的營業利益；數位廣告事業也需求強勁，以廣告為主的「其他」部門營收成長49%至80.9億美元。

亞馬遜財務長歐薩夫斯基表示：「消費者已開始恢復至疫情前的支出模式」，此外，公司不得不藉由改變產品運送路線來滿足需求，因為要因應勞力和供應鏈問題，導致成本增加。

KeyBanc資本市場公司分析師伊魯瑪表示：「他們將必須增加聘僱。人力愈來愈貴，而且那些『缺貨』情況將比人們預期更嚴重。」

截至9月30日亞馬遜共聘僱逾146萬名全職和兼職員工，較一年前增加30%。歐薩夫斯基說，新僱獎金和調漲薪資使上季支出增加10億美元，這項成本在年終購物旺季可能提高一倍。

亞馬遜 營收 供應鏈

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