受晶片荒衝擊 蘋果財報失色

蘋果 公司（Apple）上季營收 躍增29%，iPhone營收更大增47%，但都不如分析師預期，原因是「晶片荒」導致上季營收損失60億美元，且蘋果示警本季晶片短缺的衝擊可能會更大，引發投資 人擔憂蘋果因應全球供應鏈亂象的能力，蘋果股價29日早盤應聲重挫超過3%，將全球市值王的寶座拱手讓給微軟。

蘋果在美股28日盤後表示，截至9月25日的年度第4季整體營收較去年同期激增29%至834億美元，iPhone營收大幅成長47%至389億美元，但都不如分析師預估。上季淨利為206億美元，或每股1.24美元，高於一年前的127億美元，或每股73美分。

蘋果財務長梅斯特里坦承，部分產品的等待時間比公司預料更久。他表示，供應鏈受阻導致蘋果上季營收損失60億美元，本季可能會更嚴重。

執行長庫克則指出：「我們的設計大多採用先進製程晶片，但所有產品也都有一些成熟製程零組件，因此（缺料）會持續至年度第1季，我們會再看看後面的情況，很難判斷。」

這份財報引發投資人擔憂蘋果因應全球供應鏈亂象的能力。蘋果股價29日早盤股價大跌逾3%，反觀微軟繼續勁揚，蘋果將全球市值王的寶座拱手讓給微軟。

Synovus Trust資深投資組合經理人摩根表示：「他們能交付產品嗎？」他仍然看好蘋果，但想知道供應鏈受阻是否會影響iPhone 13、iPad Mini等產品在年底採購旺季的訂單。

新冠肺炎疫情期間的兩大贏家Mac電腦和iPad，營收分別較去年同期成長1.6%和21%，金額達到92億美元到83億美元，都優於分析師原估。涵蓋Apple Watch、Apple TV、AirPods等裝置的部門，上季創造87.9億美元的營收，年增12%。

涵蓋App Store等業務的服務部門，營收較一年前成長26%至182.8億美元，優於分析師預期的177億美元。投資人先前就好奇，蘋果隱私權新規打擊第三方服務，是否有利於自家廣告業務。