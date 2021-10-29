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歐洲央行 淡化明年升息預期

編譯任中原／綜合報導

歐洲央行（ECB）28日決議維持現行政策及利率不變，包括第4季購買資產的速度比之前溫和減緩，且維持各項基準利率不變。

歐洲央行總裁拉加德雖說通膨升勢將比預期更久，但仍不認為已滿足升息條件，希望淡化市場認為ECB明年將升息的預期。

ECB重申政策立場，確定第4季「疫情緊急購債計畫」（PEPP）購買資產的速度將比之前六個月「溫和減緩」，使借貸成本維持低檔；整個計畫的總購買金額維持1.85兆歐元。

ECB也表示，未來數年仍將維持超低利率，前瞻指引仍強調利率將維持穩定，甚至更低，直到ECB預測通膨率將回升到2%目標，且持續穩住為止。依據ECB的預測，這種情況在未來數年內都不太可能發生。

ECB也維持現行政策不變，包括主要再融資操作利率維持為零，邊際放款利率保持在0.25%，存款利率也維持在負0.5%。

總裁拉加德在記者會上聚焦於通膨問題，「9月通膨率上升到3.4%，預料今年底前將進一步上升；通膨升勢雖可能比原先的預期更久，但我們預料明年通膨將下降。」

近來歐元區通膨持續上升，使市場預期ECB將在明年首次升息，但拉加德說，「我們的分析顯然不支持在市場預期的升息時點，情勢會滿足前瞻指引所界定的條件」。

她也說，「歐元區經濟持續強勁復甦，雖然速度稍趨溫和」。通膨下降可能需要更長的時間」。

利率 升息 央行

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