美國年底購物季銷售 看旺

全美零售協會預測，今年年終假期購物季的零售銷售額可望衝上歷史新高水準。（美聯社）

零售業者面臨貨物塞港等逆風，但全美零售協會（NRF）預測，今年美國 年終假期購物季的零售銷售額仍可望成長多達10.5%，衝上歷史新高水準，顯示消費者需求旺盛，挑戰反而在於零售商 是否有足夠的貨物可賣。

NRF總裁兼執行長夏伊說：「我們預期，這將是史上零售銷售最高的假期購物季。」他指出，今年消費者多半已接種新冠疫苗、手頭上現金因振興支票更充裕，待在家時間也更長，都有利零售業者。

據NRF估計，11月至12月假期零售銷售可望介於8434億美元與8590億美元之間，較去年成長8.5%至10.5%，金額和增幅都將打破去年締造的歷史最高紀錄；這些數字不含汽車經銷商、加油站和餐廳的零售銷售。2020年假期購物季零售銷售額為7773億美元，較2019年成長8.2%。過去五年平均增幅為4.4%。

線上和其他非實體店面銷售額估計將比去年增加11%至15%，有望攀抵2262億美元的高峰。店內銷售也可望勁增，因為新冠肺炎染疫病例減少，勢必鼓勵人潮回流購物中心和鬧區商街。

夏伊坦承，當前供應鏈 瓶頸和通膨壓力未見緩和跡象，可能有礙零售銷售，但零售業者已提早備妥因應計畫，確保存貨充足。NRF首席經濟學家柯連亨茲說：「零售商若能讓架上有貨可賣…今年假期購物季業績將十分耀眼。」

NRF預估，零售商今年將聘僱50萬至66.5萬名季節性勞工，已跟上需求腳步，遠多於去年的48.6萬人，其中一些業者提前到10月就在延攬季節性勞工，因為零售商都鼓勵消費者提前購物，以助管理供應鏈問題。

不過，消費者行為仍可能受其他因素影響，包括新冠變種病毒可能再掀疫情，以及天氣情況。氣象預報顯示，今年假期期間，美國北部天氣更濕冷，南部較暖而乾燥，這種天氣型態通常能助長零售銷售。

美國經濟研究聯合會（Conference Board）的另一份調查顯示，消費者今年購物季平均有意花648美元買禮物，略低於去年的673美元，部分反映價格上漲和供應鏈挑戰。調查指出，消費者購物季今年花在食品、裝飾品等非禮物品項的平均支出，預估將達374美元。

根據調查，約六成民眾預估將花更多錢買禮物和食品，而且支出增幅最大的品項為禮物卡，可能反映送禮者想避開禮物會因為供應堵塞，而無法在聖誕節前送達的窘境。