看好亞太出口 51%企業領袖樂觀

新冠疫情 衝擊世界各地經濟後，最新訪調顯示，亞太地區有51%的企業領袖樂觀看待後疫情時代的出口展望，原因是亞太地區率先走出疫情陰霾，且經濟已開始復甦。對前景最樂觀的產業，為電子、化工和電腦與通信產業。

安聯集團（Allianz）旗下的貿易信用保險公司裕利安宜，在訪調亞太地區26個產業536位企業負責人後指出，72%的受訪者表示疫情帶來負面衝擊，約83%受訪者則說，最嚴重的負面衝擊是海外市場成長受阻、融資困難和現金流問題。

約81%受訪者說，疫情讓公司獲利能力大幅下滑，更有10%受訪者估算，疫情導致利潤減少50%以上。受到最嚴重衝擊的產業，為電子、食品和服務業。

51%受訪者對未來一年的出口機會有信心，其中有65%是出口相關產業的業者。除了前所未見的政府支持、以及消費者花錢在部分服務的能力降低，許多開發中市場的家庭儲蓄 已持續累積，隨著疫苗更廣泛接種和經濟重啟，這些家庭將開始動用這些儲蓄，可望帶動強勁的復甦，在經濟中釋出「被壓抑的需求」。

在未來12個月的營運重心中，33%大企業、和39%的中小企業都將把重視以現有產品組合達成成長，占比均為最高，其次為投資新市場或開發新客戶。訪調報告指出，預期亞太地區電子業的全球營收 今年預期將成長20%，明年成長8%，化工產業今年全球營收預料將成長15%，電腦與通信產業的全球營收今年預計成長14%。