三星加碼投資 產能拚增三倍

台積電面臨英特爾強化晶圓代工能量之際，也面臨三星 進逼的壓力。三星昨（28）日宣布將擴大資本支出，並規劃在2026年前提高晶圓代工產能三倍，同時重申明年上半年為客戶代工生產首款3奈米晶片 時程不變。

分析師認為，三星晶圓銷售將在五年內大增兩倍，且可望增加數百名新客戶。Daishin證券公司李蘇彬（音譯）說，三星客戶正快速增加，2017年來，從35家成長至逾100家，到2026年可望突破300家。

日經新聞報導，三星將擴增南韓平澤廠產線的產能，並可能在美國設立新廠。三星主管韓承勳（音譯）說：「我們計劃在2026年前提高（晶圓代工）產能約三倍，以盡可能滿足客戶需求。」

三星說，今年資本支出將比去年的38.5兆韓元（330億美元）增加，主要用於強化晶圓事業。三星雖未估算今年的資本支出金額，但「計劃擴增第4季的投資 額」。三星也再次確認明年上半年為客戶代工生產首款3奈米晶片的時程，之後預料在2023年推出第二代3奈米技術。

三星昨日並公布第3季營業利益比去年同期成長28%、達15.8兆韓元（134.8億美元），為2018年第3季以來最高，營收年增10.5%至創新高的73.98兆韓元。上季晶片事業獲利年增82%至10.1兆韓元（86.2億美元），因DRAM需求強勁和晶圓事業好轉，帶動記憶體事業獲利大幅改善。

三星預期，由於資料中心採的投資擴增，第4季的伺服器DRAM晶片需求、和用於資料儲存市場的NAND快閃晶片需求將維持強勁，但供應鏈問題可能限制一些行動晶片客戶的本季需求，明年伺服器和PC晶片需求將持續暢旺。

三星也說，記憶體晶片價格下跌並非重大的憂慮來源，因為晶片已被用於更廣泛的裝置，不只PC，減弱了周期性價格波動的影響。三星表示，晶片供應緊俏將延續到明年，但零組件供應問題可能會在明年下半年開始改善。