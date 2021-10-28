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Sony證實 可能加入台積電赴日設廠計畫

編譯易起宇／綜合外電
Sony證實，正考慮加入台積電赴日設廠計畫。 路透
Sony證實，正考慮加入台積電赴日設廠計畫。 路透

Sony集團28日證實，正考慮加入台積電日本熊本縣設晶片廠的計畫。

日經新聞報導，Sony 28日在上半年財報記者會上證實這項消息，財務長十時裕樹表示：「在全球面臨晶片荒之際，半導體的穩定採購是一項重要議題，而台積電的設廠可能會是一項解決方法。」

十時裕樹並表示，Sony將繼續與台積電和日本經產省討論這個議題，且正考慮是否要和台積電分享在日本經營晶片廠的經驗。他說，Sony和台積電也正在討論如何深化雙方的夥伴關係。

全球最大晶圓代工廠台積電本月稍早宣布，正準備興建在日本的首座晶片廠，預計明年開工，2024年開始投產。這項計畫的費用預估為1兆日圓（88億美元）。日經先前曾報導過，Sony將共同投資這項計畫。Sony是台積電最大的日本客戶。

此外，Sony並在記者會上宣布調高今年度財測，為今年來第二度上修。Sony預期至明年3月底止年度的營業利益將有1兆日圓以上（約91億美元），創下歷史新高，和去年度相比成長9%。之前預估本年度營業利益成長3%至9,800億日圓。Sony還修正本年度淨利展望至7,300億日圓，年度營收展望調高2,000億日圓至9.9兆日圓，較上年度成長10%。

台積電 日本 晶片

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