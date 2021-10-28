供貨貧國 默克授權新冠口服藥

默克與聯合國支持的非營利組織達成授權協議，允許多家藥廠生產旗下新冠口服藥。（路透資料照片）

美國 藥廠默克（Merck）與聯合國支持的非營利組織「藥品專利聯盟」（MPP）達成授權協議，允許多家藥廠生產旗下新冠口服藥「molnupiravir」，以擴大對中低收入 國家的藥物供應。

華爾街日報報導，默克和MPP 27日表示，將與多家藥廠合作生產molnupiravir，以便供應給巴基斯坦、柬埔寨、非洲等地105個國家。

MPP指出，雖然不清楚每家藥廠產能全開時能生產多少藥品，但預料有些藥廠今年就能開始出貨。默克曾表示，年底前可生產1000萬組療程的藥量，且正擴大產能，以利明年生產更多藥品。

默克全球藥品公共政策部門執行總監夏波表示：「我們從一開始就想擴大學名藥廠夥伴版圖。」他說，這項供應和授權協議將「同時為全球高收入和中低收入國家供應藥品」。

molnupiravir可望成為首款新冠染疫病患可在家服用的藥品，將填補各國的巨大醫療能量落差，其中有些國家連基本醫療都相當匱乏。

澳洲 、南韓等富裕國家一直在等待這類藥品，並開始和默克談供應合約，例如美國政府已同意，若molnupiravir獲監管機關緊急使用授權，將支付12億美元，購買17億組療程。這項授權協議是國際社會為避免富國、貧國在新冠藥物取得上出現落差，而類似狀況已發生在新冠疫苗的供應上，引發軒然大波。