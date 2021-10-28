微軟Q3獲利 首度突破200億

(路透資料照片)

微軟 與Google母公司上季均交出亮麗財報，兩大科技廠各自在雲端運算及數位廣告協助下，銷售和獲利強勁成長，尤其是微軟單季獲利首度突破200億美元，股價 早盤創新高，市值緊追蘋果公司。

微軟在美股26日盤後公布，止於9月30日的第1季，淨利205億美元，或每股盈餘2.71美元，高於一年前的每股1.82美元，刷新前一季寫下的單季獲利紀錄，且足足多出逾40億美元；營收 則增加22%到453億美元，優於市場預期，因雲端銷售較一年前躍增近40億美元，而且PC營收遠高於市場預期。至於本季各部門的銷售展望也都比市場預期來得高。

微軟股價在27日早盤勁揚3.1%，報319.68美元，改寫歷史紀錄，市值增加到2.3283兆美元；蘋果27日早盤表現較疲弱，股價不漲反跌，市值為2.468兆美元。截至26日收盤，微軟今年來股價漲約40%。

微軟執行長納德拉說：「數位科技是通膨經濟裡的通縮力量。企業不管大小，都能透過建立技術密集度，來提高產品和服務的生產力和平價性。」

財務長胡德預測，本季營收介於501.5億到510.5億美元間，高於市場預期的489.7億美元。

同日Google母公司字母（Alphabet）公布，上季集團整體營收優於市場預期，反映廣告客戶支出大增；扣除支付給分銷合作夥伴的款項後，金額大約536億美元，優於彭博資訊彙整分析師預期的526億美元。每股盈餘27.99美元，亦優於市場預期的23.50美元。

不過YouTube和雲端運算部門的表現較遜色；YouTube上季營收72億美元，不如分析師預估的75億美元；雲端業務部門營收49.9億美元，亦低於市場預期的50.4億美元。但字母股價在27日早盤表現也相當亮眼，漲逾2%，遠優於大盤。

近日公布財報且業務涉及網路廣告的美國上市公司，市場無不關心蘋果軟體更新加強隱私保護對他們業績的影響。字母財務長Ruth Porat說，蘋果針對廣告追蹤的改變對YouTube營收的影響溫和。商務長辛德勒也表示，Google的廣告營運可以妥善因應蘋果禁止iPhone預設廣告追蹤。