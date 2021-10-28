無懼臉書隱私新規 推特盤後漲2.5%

推特上季財報和用戶成長符合市場預期，顯示廣告事業不受蘋果的隱私新規所所擾。(路透資料照片)

推特 （Twitter）26日盤後公布，上季財報和用戶成長符合市場預期，顯示廣告事業不受蘋果的隱私 新規所擾，盤後股價上揚2.5%。

蘋果的隱私追蹤新規要求用戶選擇是否共享數據，推特預估，這項措施將持續對營收 產生些微影響。包括臉書和Snap在內的社群媒體皆表示，蘋果隱私新規正衝擊自家事業，因措施使他們更難評估廣告績效。

推特說：「現在要評估蘋果iOS隱私新規對推特產生的長期影響，仍言之過早，但上季營收受到的衝擊低於預期。」

推特上季營收大增37%至12.8億美元，與付費訊息互動的用戶數（又稱廣告互動數）年增6%。推特上季的每日活躍用戶數年增13%至2.11億人，比前一季勁增500萬人。推特把用戶數成長歸功於產品持續改善和全球聚焦於當前熱門話題。

推特上季淨損達5.368億美元，或每股損失0.67美元，表現不如去年同期的淨利2,870萬美元，或每股盈餘0.04美元。這些損失包括支付一次性的訴訟相關費用7.66億美元，主要來自訴訟和解金。

不像臉書，推特多數營收來自品牌廣告，較不須依賴個人化定向廣告，且衡量廣告績效的標準更多元。

Snap和臉書正設法適應蘋果隱私新規，而推特的廣告事業今年稍早看似是弱點，包括對品牌廣告的依賴，但該事業轉眼可能變成一項資產。

推特財務長席格爾（Ned Segal）表示，推特正密切觀察全球供應鏈問題，也說這些對推特的影響可能不大，這與廣告主使用推特的方式有關。

推特預估，本季營收預料介於15億至16億美元，分析師預估為15.8億美元；營業利益預估介於1.3億至1.8億美元。推特並預估，年底假期的用戶成長率將達到或超越上季的步調。