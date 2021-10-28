經濟學人：2022年面臨10大風險

經濟學人預測美中關係惡化恐使經濟脫鉤。（路透資料照片）

經濟學人智庫（EIU）27日在最新發表的報告中，預測十項可能對明年全球經濟成長及通膨帶來最大風險的情境，其中對全球經濟影響最大的四項情景分別為「美中關係惡化致使全球經濟脫鉤」、「中國 房地產崩盤導致經濟急遽放緩」、「新的變種新冠病毒出現並證明對疫苗具有抗性」，以及「中國大陸與台灣 爆發衝突迫使美國 介入」。

EIU指出，上述會對全球經濟影響最大的四個情境，會發生的機率各有不同。以美中關係惡化導致全球經濟脫鉤及中國房地產崩盤的機率為「高」；新變種病毒對疫苗有抗性的機率為「中等」；至於兩岸爆發衝突迫使美國介入可能性為「低」。

根據這份報告，中國應不會與台灣直接發生衝突，因為美國可能會介入，但兩岸一旦發生衝突將摧毀台灣的經濟，包括全球供應鏈所依賴的半導體產業，同時可能促使美國、澳洲和日本也捲入，為全球衝突埋下伏筆，將帶來災難性經濟後果。

至於發生機會率「非常高」的兩個情境，分別為「貨幣緊縮出乎意料快速並導致美國股市崩盤」及「廣泛的社會動盪影響全球復甦」，但前者對經濟成長的影響高，後者的影響低。

EIU看好明年經濟將持續復甦，全球國內生產毛額（GDP）年增率約4.1%，但各地區的復甦速度差異極大。

這份報告並指出，美國和中國正在爭奪全球的影響力，美國總統拜登正試圖說服志同道合的國家（主要是西方國家）向中國施壓，包括在貿易、技術、金融及投資等領域實施限制及制裁，逼使一些市場（和企業）選邊站。

在極端的情況下，這可能導致中立立場在經濟上無法立足，並且將市場分為支持中國與支持美國的兩大陣營。

至於近來備受市場關注的恒大集團所掀起的中國房企違約情況，令人憂慮會傳導至金融市場。

報告說，中國當局願意介入並救助公司，意味不太可能發生大規模的金融危機。

然而，許多中國房地產企業均有類似的高負債情況，倘若房市氛圍惡化導致該產業出現一連串違約，情況將更難控制。最起碼會使房價崩盤、投資收縮，種種因素將拉低中國實質GDP增速，降至遠低於近幾年6-7%的常態值。中國成長疲弱將引發全球經濟下滑，而大宗商品出口國所受影響尤深。