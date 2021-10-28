東協減排 研究碳捕存技術

聯合國 氣候峰會COP26舉行在即，東南亞 諸國官員宣稱，為達成氣候變遷目標，正快馬加鞭推動經由區域電網傳輸再生能源的計畫，預計2022年試行。

路透報導，官員本周在「新加坡 國際能源周」會議上也表示，東南亞國協（ASEAN）部分成員國也在研究以碳捕存（CCS）技術降低碳排的可行性。東協已提出目標，希望在2025年之前，23%的初級能源來自再生能源。

聯合國COP26氣候峰會訂於31日在蘇格蘭格拉斯哥揭幕，被視為各國宣布未來十年減碳確切目標的最後機會。

國際再生能源總署（IRENA）副祕書長辛赫說：「可再生能源投資方面，已聽到一些非常正面的宣布。東協確實認真思考如何在2025年之前，從再生能源帶進將近四分之一的能源。自訂那個目標，企圖心很大，但我認為，國際合作和區域合作將扮演重要角色。」

新加坡預定在2022年之前從馬來西亞進口再生電力，同年東協境內的發電廠將開始依照寮國、泰國、馬來西亞、新加坡四國電力整合計畫，開始傳輸第一批100千瓩（MW）的電力。

這是區域電網計畫的一環。東協電網構想1999年提出時，原意是強化區域能源安全性，如今則有助加速傳輸再生能源。

東協中仍有多國須解決發電組合倚賴化石燃料的問題，才有望達到氣候目標。印尼能源部長塔斯里夫說，對仍倚賴燃煤發電的東協地區來說，碳捕存不失為降低碳排、邁向碳中和途徑。