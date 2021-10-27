東京股市交易計劃延長30分鐘 改於下午3:30收盤

東京證券交易所計劃延長收盤時間到下午3:30。 路透

東京證券 交易所計劃於2024年會計年度下半，將交易日的交易時間拉長30分鐘，收盤時間延到下午3時30分。如果實施，將會是十多年首次的現貨股票 交易時間變更。

東京證交所母公司日本交易所集團在新聞稿中表示：「由於日本的現貨股票交易時間比歐洲與美國，甚至亞洲國家都短，永久延長交易時間，將可擴增投資人交易機會，改善市場便利性。」

2024會計年度下半是由2024年10月到2025年3月。

東京證券交易所目前的交易時段是由交易日上午9時到下午3時，中午11時30分到12時30分午休1小時。正常一周5個交易日算下來，交易時間明顯比其他地區的交易所短很多。根據彭博資訊彙整的資料，日本是全球第三大股票市場，總市值達6.8兆美元。

據了解，討論延長交易時間的過程中，曾經考慮取消午休，但目前基本朝延後半小時收盤規劃。

三田證券電子交易主管阿姆特庫（Serdar Armutcu）認為，東京證交所無可避免要延長交易時間，以便與亞洲其他較長交易時間的市場更一致。他說：「我想將帶來較多流動性，但預期不會大幅增加。」

東京證交所上次變更交易時間，是在2011年。那時將原本1.5小時的午餐休息時間縮短為現行的1小時。收盤時間延後則要回溯到1954年，當時把收盤時間由下午2時延到3時。