我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

富豪稅、帳戶申報爭議大 1.75兆元開支案 財源難找

經濟學人：十大風險情境影響明年全球成長與通膨

編譯林聰毅／綜合外電
經濟學人智庫（EIU）在最新發表的報告中，預測十項可能對明年全球經濟成長及通膨帶來最大風險的情境。圖為示意圖。 路透
經濟學人智庫（EIU）在最新發表的報告中，預測十項可能對明年全球經濟成長及通膨帶來最大風險的情境。圖為示意圖。 路透

經濟學人智庫（EIU）在最新發表的報告中，預測十項可能對明年全球經濟成長及通膨帶來最大風險的情境 ，其中對全球經濟影響最大的四項情景分別為「美中關係惡化致使全球經濟脫鉤」、「中國房地產崩盤導致經濟急遽放緩」、「新的變種新冠病毒出現並證明對疫苗具有抗性」，以及「中國與台灣爆發衝突迫使美國介入」。

在兩岸關係方面，EIU的報告預期，中國應不會與台灣直接發生衝突，因為美國可能會介入。近來美台關係升溫，致使中國軍機定期進入台灣防空識別區，這些活動增加了軍事誤判的風險，例如共軍及國軍的戰鬥機發生意外碰撞。

報告並認為，兩岸一旦發生衝突將摧毀台灣的經濟，包括全球供應鏈所依賴的半導體產業。同時可能促使美國、澳洲和日本投入的風險，為全球衝突埋下伏筆，並將帶來災難性的經濟後果。

至於發生機會率「非常高」的兩個情境，分別為「貨幣緊縮出乎意料快速並導致美國股市崩盤」及「廣泛的社會動盪影響全球復甦」，這兩情況對經濟成長的影響分別為「高」及「低」。

不過經濟學人智庫的報告說，預計疫情後的經濟復甦將於2022年持續，全球國內生產毛額（GDP）年增率約4.1%，但各地區的復甦速度差異極大。

上述會對全球經濟影響最大的四個情境，會發生的機率也各有不同。以美中關係惡化導致全球經濟脫鉤及中國房地產崩盤的機率為「高」；新變種病毒對疫苗有對抗性的機率為「中等」；至於兩岸爆發衝突迫使美國介入的可能性則為「低」。

這份報告並指出，美中正在爭奪在全球的影響力，美國總統拜登正試圖說服志同道合的國家（主要是西方國家）向中國施壓，包括在貿易、技術、金融及投資等領域實施限制及制裁，逼使一些市場（和企業）選邊站。在極端的情況下，這可能導致中立立場在經濟上無法立足，並且將市場分為支持中國與支持美國的兩大陣營。

至於近來備受市場關注的恒大集團所掀起的中國房企違約情況，令人憂慮會傳導至金融市場。報告說，中國當局願意介入並救助公司，意味不太可能發生大規模的金融危機。然而，許多中國房地產企業均有類似的高負債情況，倘若房市氛圍惡化導致該產業出現一連串違約，情況將更難控制。最起碼會使房價崩盤、投資收縮，種種因素將拉低中國實質GDP增速，降至遠低於近幾年6-7%的常態值。中國成長疲弱將引發全球經濟下滑，而大宗商品出口國所受影響尤深。

以下為影響明年全球成長與通膨的十大風險情境：

一、中美關係惡化迫使全球經濟完全脫鉤

二、出乎意料的快速貨幣緊縮導至美國股市崩盤

三、中國房地產崩盤導致經濟急劇放緩

四、美國和全球金融狀況收緊阻礙新興市場的復甦

五、新的變種新冠病毒出現並證明對疫苗具有抗性

六、廣泛的社會動盪為全球復甦帶來壓力

七、中國與台灣爆發衝突，迫使美國介入

八、歐洲與中國關係明顯惡化

九、嚴重乾旱引發飢荒

十、國家之間的網路戰癱瘓了主要經濟體的基礎設施

中國 美國 台灣

上一則

中國拚碳達峰 整治「4大產業」

延伸閱讀

還有這招？網售千元「假手臂」供反疫苗者注射時配戴

還有這招？網售千元「假手臂」供反疫苗者注射時配戴
打高端疫苗無法入境美國 影響蔡賴出訪？

打高端疫苗無法入境美國 影響蔡賴出訪？
5-11歲、小劑量…FDA顧問小組支持兒童疫苗

5-11歲、小劑量…FDA顧問小組支持兒童疫苗
新聞眼／當初跟著蔡政府走 打高端成疫苗孤兒

新聞眼／當初跟著蔡政府走 打高端成疫苗孤兒

熱門新聞

停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

2021-10-22 10:18
CNN報導，美國房市熱潮目前沒有明顯降溫跡象，有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能觸頂，價格再難有突破。路透

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

2021-10-23 12:51
推特創辦人兼執行長多爾西23日示警稱全球恐發生惡性通膨。(路透)

美通膨30年新高 推特創辦人：惡性通膨正在發生

2021-10-24 14:49
彭博資訊報導，柴犬幣價格過去24小時大漲50%，達到紀錄新高，已成為市值第11大加密幣。　　（網路照片）

柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣

2021-10-24 12:03
「女股神」伍德認為，三大通貨緊縮力量將抑制通膨。 路透

女股神伍德：三大通縮力量將抑制供應鏈受阻引發的通膨

2021-10-25 07:25
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎
家得寶與百思買宣布下架兩家中國品牌監視器產品

家得寶與百思買宣布下架兩家中國品牌監視器產品
美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務