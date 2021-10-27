我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區中餐館深夜火警 消防員架雲梯雨中撲滅

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

記憶體市場 南韓SK海力士看多

編譯季晶晶／綜合報導
全球第二大DRAM廠南韓SK海力士公布上季營收寫新猷，獲利也衝近三年來高點，公司並看好記憶體晶片需求穩定，力抗市場空頭。（路透）
全球第二大DRAM廠南韓SK海力士公布上季營收寫新猷，獲利也衝近三年來高點，公司並看好記憶體晶片需求穩定，力抗市場空頭。（路透）

在市場一片看淡記憶體後市之際，全球第二大DRAM廠南韓SK海力士（SK Hynix）公布上季營收寫新猷，獲利也衝上近三年來高點，公司並看好記憶體晶片需求穩定，力抗市場空頭。

近期記憶體市場雜音不斷，包括DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）都遭外資或研究單位看空，預期報價將回跌，牽動相關業者獲利。此前僅台廠旺宏董事長吳敏求仍維持「NOR晶片明年持續缺貨，後市仍俏」的言論，SK海力士加入看多行列，預料將更為市場吞下更大的定心丸。

SK海力士26日表示，第3季營收比一年前成長45.2%，達到空前新高的11.8兆韓元，為連續第二季超過10兆韓元，營業利益年比也暴增220.4%到4.2兆韓元（36億美元），是2018年第4季以來最高，得益於消費者產品和伺服器需求強勁。

SK海力士表示，DRAM的有利市況將持續到今年底，部分是受季節性需求的拉抬，「儘管近來全球供應鏈擾亂的憂慮，（我們）上季的亮眼財報表顯示，記憶體產業正延續其成長動能」。

SK海力士認為，最近有許多不確定性，但記憶體市況依然良好，相較於其他半討體，記憶體晶片能夠提供充分供給，也更能預測。

SK海力士的快閃記憶體事業上季轉盈，為2018年第4季以來首見，並預期本季業績將好轉。

晶片 營收 供應鏈

上一則

存中數據 特斯拉上海中心落成

下一則

中國「十四五」電商規劃 加快修訂反壟斷

延伸閱讀

盧泰愚過世 南韓「一盧三金」時代走入歷史

盧泰愚過世 南韓「一盧三金」時代走入歷史
找不到買家 南韓花旗銀行將清算消金業務 資遣費驚人

找不到買家 南韓花旗銀行將清算消金業務 資遣費驚人
美韓同意設立半導體合作熱線 層級升高至局長級

美韓同意設立半導體合作熱線 層級升高至局長級
南韓貿易規模破1兆美元 刷新最短時間破兆紀錄

南韓貿易規模破1兆美元 刷新最短時間破兆紀錄

熱門新聞

停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

2021-10-22 10:18
CNN報導，美國房市熱潮目前沒有明顯降溫跡象，有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能觸頂，價格再難有突破。路透

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

2021-10-23 12:51
推特創辦人兼執行長多爾西23日示警稱全球恐發生惡性通膨。(路透)

美通膨30年新高 推特創辦人：惡性通膨正在發生

2021-10-24 14:49
彭博資訊報導，柴犬幣價格過去24小時大漲50%，達到紀錄新高，已成為市值第11大加密幣。　　（網路照片）

柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣

2021-10-24 12:03
「女股神」伍德認為，三大通貨緊縮力量將抑制通膨。 路透

女股神伍德：三大通縮力量將抑制供應鏈受阻引發的通膨

2021-10-25 07:25
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲
鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎

鮑德溫誤擊案罹難者中彈後說了這句話 聞者為之心碎