記憶體市場 南韓SK海力士看多

全球第二大DRAM廠南韓SK海力士公布上季營收寫新猷，獲利也衝近三年來高點，公司並看好記憶體晶片需求穩定，力抗市場空頭。（路透）

在市場一片看淡記憶體後市之際，全球第二大DRAM廠南韓SK海力士（SK Hynix）公布上季營收 寫新猷，獲利也衝上近三年來高點，公司並看好記憶體晶片 需求穩定，力抗市場空頭。

近期記憶體市場雜音不斷，包括DRAM、儲存型快閃記憶體（NAND Flash）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）都遭外資或研究單位看空，預期報價將回跌，牽動相關業者獲利。此前僅台廠旺宏董事長吳敏求仍維持「NOR晶片明年持續缺貨，後市仍俏」的言論，SK海力士加入看多行列，預料將更為市場吞下更大的定心丸。

SK海力士26日表示，第3季營收比一年前成長45.2%，達到空前新高的11.8兆韓元，為連續第二季超過10兆韓元，營業利益年比也暴增220.4%到4.2兆韓元（36億美元），是2018年第4季以來最高，得益於消費者產品和伺服器需求強勁。

SK海力士表示，DRAM的有利市況將持續到今年底，部分是受季節性需求的拉抬，「儘管近來全球供應鏈 擾亂的憂慮，（我們）上季的亮眼財報表顯示，記憶體產業正延續其成長動能」。

SK海力士認為，最近有許多不確定性，但記憶體市況依然良好，相較於其他半討體，記憶體晶片能夠提供充分供給，也更能預測。

SK海力士的快閃記憶體事業上季轉盈，為2018年第4季以來首見，並預期本季業績將好轉。