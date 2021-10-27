存中數據 特斯拉上海中心落成

特斯拉 上海研發創新中心和特斯拉上海超級工廠數據中心25日宣布建設落成，將於近期投入使用。北京新京報指出，為響應中國 監管部門的要求，特斯拉中國今年5月宣布建立數據中心，以實現數據存儲本地化，確保所有在中國市場銷售車輛所產生的數據，都存儲在中國境內。

中國國家互聯網信息辦公室等部門稍早發布的「汽車數據安全管理若干規定（試行）」，已於10月1日起施行。該規定明確要求，「重要數據應當依法在境內存儲，因業務需確需向境外提供的，應當通過國家網信部門會同國務院有關部門組織的安全評估」。

上海浦東新區宣傳部微信公眾號《浦東發布》稱，按照「上海市數據中心建設導則（2021版）」相關要求，特斯拉已完成數據中心相關審批備案要求，並建成特斯拉上海超級工廠數據中心，用於存儲工廠生產等中國運營數據。

日前舉行的2021世界新能源汽車大會上，特斯拉執行長馬斯克曾表示，隨著自動駕駛的快速發展，車輛數據安全尤為突出，我們認為有必要採取技術措施來消除公眾擔憂。

馬斯克並強調，特斯拉已在中國建立數據中心，所有數據都會儲存在中國，只有少量訂單數據在獲得批准後才會出境。

新京報指出，特斯拉今年第3季在中國中國的營收高達31.13億美元，年比大增78.5%，是美國之外特斯拉最大的海外市場。

除數據中心外，特斯拉還新成立上海研發創新中心。《浦東發布》指出，作為特斯拉首個設立在海外、以整車開發為基礎的研發中心，該中心共設置28個實驗室，現階段專注於特斯拉在中國中國軟硬體、流程和技術的開發工作 ，同時承擔中國市場的應用適配和標準測試，並參與全球AI機器學習的相關研發工作。

其中，低壓電子實驗室、固件實驗室、材料實驗室是該研發中心三個具代表性的中國本土化研發團隊。

特斯拉中國稱，未來上海研發創新中心還將圍繞整車、充電設備及能源產品等進行更多原創開發工作，發展成為與美國研發中心同等規模的綜合型研發中心。