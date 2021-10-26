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魷魚流量大增 Netflix卻爆不付網路費

編譯林奇賢／綜合報導
SK寬頻要求支付網路使用費，但Netflix無意支付。(取材自IMDb)
SK寬頻要求支付網路使用費，但Netflix無意支付。(取材自IMDb)

韓劇「魷魚遊戲」暴紅造成網路流量大增，南韓網路服務商SK寬頻因而要求Netflix支付使用網路的費用，甚至還鬧上法院，而Netflix在獲利能力等種種考量下，目前看來仍不願付這些錢。

Netflix公共政策副總裁加菲爾德（Dean Gafield）25日接受彭博資訊訪問時表示，網路使用費可能會隨時間呈「指數型」成長，如此一來將創造「一個不公平、反競爭的環境」，因為網路供應商可能漫天開價。他說，若價格過高，「像我們這種服務也不太能承擔得起，可能會因此影響南韓消費者實際的觀看體驗」。

加菲爾德說，他還擔心其他國家的網路供應商會有樣學樣。

SK寬頻發言人則回應，若Netflix估計網路使用成本會呈指數型成長，這也意味著用戶會以同等規模擴張，因此Netflix絕對有能力付錢。他還說，南韓的內容供應商都有付錢給網路供應商，而Netflix在南韓的訂閱人數和流量有所增加，可是卻沒付錢，實在是不公平，「網路不是免費的，不僅是對個人，公家單位、政府局處、大專院校也都是使用者付費」。

根據包含韓國時報在內的當地媒體報導，SK寬頻估計，光是去年，Netflix就必須付272億韓元（約2300萬美元）的網路使用費。這筆金額占去年Netflix在南韓的營收逾6%。

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