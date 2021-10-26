反聖嬰效應 油價衝90元

分析師預估布蘭特原油將漲破90美元。（美聯社）

「反聖嬰」（La Nina）現象已在太平洋海域成形，意味著北半球今年冬季氣溫將比往常低，取暖需求將大增，但沙烏地阿拉伯仍謹慎看待擴大供應的展望，帶動國際油價 25日盤中漲逾1%。

西德州油價七年來首度衝破每桶85美元，分析師預估布蘭特原油漲破90美元只是時間問題，選擇權市場更押注將在明年上半年漲上100美元。

布蘭特原油12月期貨價格25日盤中攀揚1.1%至每桶86.49美元，西德州輕原油12月期貨價格也漲1.5%，漲至每桶85.02美元，為2014年來首度漲破85美元價位。

中國當局已經發布，中部大部分地區上周初的氣溫下降明顯，一些北部地區氣溫比往年低，黑龍江、陝西、山西等省分供應暖氣的時間已比去年提前四到13天。當局估計10月已經進入反聖嬰現象。

日本氣象廳預計12月的天氣可能異常寒冷，日本去年經歷酷寒侵襲，導致電價一度飆漲，至今仍記憶猶新，日本的公用事業已經提前囤貨天然氣，但是以高價購得。

高盛 公司在24日出具的投資報告表示，全球石油 需求強進回升，可能使布蘭特油價高於該公司原本預測的年底90美元價位，「儘管這不是我們預估的基本狀況，但是這種局勢持續下去，可能對我們布蘭特原油今年底90美元的預測，帶來上行風險」。

據高盛估計，全球原油需求預期很快將回到疫情前每日1億桶狀況，而高盛也指出，取暖需求大增使天然氣、燃煤不夠的地區改找燃油發電、取暖，這種「以油換氣」可能造成原油需求每日憑空至少多出100萬桶，使油價漲價壓力更大。

沙國上周末表示，不該誤以為油價上漲是理所當然的，暗示保守看待擴大增產的前景。石油輸出國家組織（OPEC）以及俄羅斯等產油國組成的「OPEC+」至今仍拒絕額外增產石油。高盛指出，油價可能要一路漲到每桶110美元，才會把需求壓低到一定水準，解決明年第1季可能出現的石油缺口。

彭博資訊策略師指出，由於沙國仍堅守「審慎第一」的立場，石油供應可能更加緊俏，布蘭特原油本周就可能挑戰90美元價位，選擇權市場投資人更押注，布蘭特油價將在明年上半年衝上100美元。

從9月底以來，明年1-6月的布蘭特油價100美元買權合約已增加逾一倍至約5萬口。