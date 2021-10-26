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年輕人搶投入新創 帶動東南亞科技業

編譯易起宇／綜合報導

東南亞，年輕一代在經歷新冠肺炎疫情的打擊後，正迴避老字號企業提供的工作機會，投入新創事業，帶動東南亞科技業日漸繁榮。

彭博資訊報導，這是泰國創投公司TOP創投公司總經理薩拉亞觀察到的現象。他說，該公司去年為了提高事業的效率和多樣性，開始獵尋科技新創公司時，很難找到在硬科學和應用工程方面前景看好的公司，但一年後，許多優秀的公司紛紛冒出頭，很多新一代創業家對在新創公司工作的看法，已和傳統不同。

薩拉亞說，年輕世代變得更願意冒險為新創公司效力，這是前所未見的現象，幾年前年輕人還是較希望在大公司裡找到一份穩定的工作，但現在變得更傾身科技業。

雖然新冠疫情重創東南亞觀光和零售業，但這個地區卻也有一些成長最快的網路市場。

Cento創投公司統計，創投支持者今年上半年交易數達成破紀錄的393筆，藉由投資東南亞的新創公司，籌得44億美元。

在日本，疫情則帶起一波轉職潮，尤其是照護設施和資訊科技產業，克服多年來的缺工困境，因為餐廳和飯店等服務業者大規模停業裁員，迫使許多勞工另謀高就。

原本在按摩店年領280萬日圓（2.5萬美元）的栗又俊樹（音譯），現在改到照護中心就職，正準備考證照，成為合格的照護員。

東南亞 疫情 工作

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