我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

全球供應鏈危機 波及廣告業

編譯季晶晶／綜合報導
全球供應鏈亂象恐使廣告業遭池魚之殃。(路透資料照片)
全球供應鏈亂象恐使廣告業遭池魚之殃。(路透資料照片)

全球供應鏈緊縮使廣告業的前景蒙上陰霾，因為掙扎於採購產品和元件的公司，正重新思考砸錢促銷的廣告企畫。

英國金融時報報導，根據業界高階主管和分析師，由於港口和工廠的混亂情況遲未解決，包括玩具製造商、汽車經銷商和家具供應商在內的企業，對廣告開支採取更謹慎的態度。

社群媒體集團Snap業務長Jeremi Gorman上周在該公司發布財報時指出，供應鏈瓶頸意味「很多行業和地區」的廣告主，「因為推動增量需求的必要性降低，恐怕會放緩他們的行銷支出」。

供應鏈打結，除了產業必須立即處理元件短缺問題外，廣告業——才剛爬出疫情封鎖措施造成的深淵——復甦很可能遭遇池魚之殃，至少特定客戶群和特定廣告工作是如此。分析師說，試圖直接拉抬銷售的「績效」廣告，比起建立消費者印象的「品牌」廣告要脆弱。

根據金融時報，目前，海運延遲現象對全球大型廣告集團，還看不出明顯的財務衝擊，但就今年最後3個月而言，花旗集團預估，這些廣告集團營收的有機成長率都將下滑，例如Interpublic由第3季的111%降到第4季的103%；陽獅（Publicis）由105%降到102%；WPP則由99%降到95%。

不過，供應鏈的混亂雖然形成重大未知因素，但富國銀行（Wells Fargo）分析師 Steven Cahall指出，就算客戶減少績效廣告，大型廣告集團的「品牌」工作應可保護他們不致受創太深。

供應鏈 分析師 工作

上一則

「臉書報告」引風波 第3季營收獲利成長仍超越預期

下一則

反聖嬰效應 油價衝90元

延伸閱讀

全球供應鏈危機 企業口袋縮水 廣告業也遭殃

全球供應鏈危機 企業口袋縮水 廣告業也遭殃
Snap財測震撼 拖累網路巨頭

Snap財測震撼 拖累網路巨頭
金融時報：北京今夏2度測試極音速飛彈 非僅1次

金融時報：北京今夏2度測試極音速飛彈 非僅1次
專家：供應鏈中斷 恐變得更糟

專家：供應鏈中斷 恐變得更糟

熱門新聞

停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

2021-10-22 10:18
CNN報導，美國房市熱潮目前沒有明顯降溫跡象，有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能觸頂，價格再難有突破。路透

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

2021-10-23 12:51
推特創辦人兼執行長多爾西23日示警稱全球恐發生惡性通膨。(路透)

美通膨30年新高 推特創辦人：惡性通膨正在發生

2021-10-24 14:49
彭博資訊報導，柴犬幣價格過去24小時大漲50%，達到紀錄新高，已成為市值第11大加密幣。　　（網路照片）

柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣

2021-10-24 12:03
「女股神」伍德認為，三大通貨緊縮力量將抑制通膨。 路透

女股神伍德：三大通縮力量將抑制供應鏈受阻引發的通膨

2021-10-25 07:25
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行

媽媽炒高麗菜加入「這一物」比平時還入味 網讚內行
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點