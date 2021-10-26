資金出走 亞洲股匯壓力大

原物料價格飆漲、全球通膨爬升，拖累亞企獲利預測降至十多年低點，亞洲股匯市也承受壓力。（路透）

隨著供應鏈限制遲未紓解、中國 經濟成長趨緩，以及原物料價格飆漲、全球通膨爬升，拖累亞企獲利預測降至十多年低點，投資 人也撤出資金，致使亞洲股匯市承受壓力。不過，高盛 、景順和百達資產管理都看好台灣股市。

分析師對亞洲企業的獲利預估，相較於全球同業已降至十多年來低點，還可能進一步下調亞企獲利預測。根據彭博資訊資料，MSCI亞太指數成份股企業未來一年的每股盈餘（EPS）預測在9月中旬開始被下調，主要是調降澳洲、南韓及馬來西亞等國企業的獲利預測。

交易員認為，亞企獲利預測在明年回升之前，將進一步受挫，高盛的蘇瑋忠（Alvin So）等策略師指出，多項指標顯示企業盈餘正在向下修正。高盛調降日本以外MSCI亞太指數成分企業今、明兩年的EPS成長率預測，各下修2個百分點，成為32%和9%。

高盛的首席亞太股票策略師慕天輝說，中國企業獲利面臨下行壓力，包括房地產業面臨的挑戰。隨著記憶體晶片價格似乎觸頂，南韓SK海力士和三星電子晶片製造商的獲利成長將放緩。 但德意志資產管理公司支持日本股票，高盛、景順和百達資產管理則看好以科技股為主的台股。

據日經新聞報導，因商品價格飆漲、全球通膨爬升和中國成長放緩的憂慮，投資人抽離資金，使得亞洲各國貨幣感受到貶值的痛楚。

在美國聯準會最快明年升息的預期下，投資人已減少對日圓、韓元、泰銖和其他亞洲貨幣的曝險。根據彭博資訊，泰銖兌美元今年來累計重貶9.7%，日圓匯率貶9.3%，韓元匯價跌7%，新台幣匯價同期升值1.6%。