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影音履歷 成年輕人求職利器

編譯洪啟原／綜合報導

影音履歷正迅速成為年輕一代的求職利器，短影音平台TikTok（抖音國際版）和商務社群網站領英（LinkedIn）都已推出專門的影片平台和功能，要讓企業和人資部門能透過影音履歷和年輕專業人士與求職畢業生牽上線。

例如26歲的倫敦青年彼奇（Jay Beech）今年5月失業後，利用TikTok的短影片求職，在影片內穿著毛皮大衣和白色高跟靴，踏著輕快舞步向招聘主管唱出「我能創造內容…並且支付要命的房租」；同時他也用專業語調在另一支分享在LinkedIn檔案上的影片介紹自身技能。數周後，他獲得英國數位籌資平台Crowdfunder UK聘用為行銷創意人員。該公司盛讚彼奇的影音履歷抓住了他們的注意力。

TikTok今年7月與職業顧問機構Wonsulting合作推出錄製影音履歷短片的功能。Wonsulting執行長哈維艾爾表示：「這有點像自我介紹影片，有些事在一般履歷中看不到，卻能透過影片更深入了解求職者的個性」，「能簡短介紹你是誰和背景，談談現在正忙些什麼事，也可以提出與這個職缺或公司有關的相關經歷」。

對多數職缺來說，開放影音履歷求職仍屬少數，但這類求職影片正日益受到新創公司青睞。

例如，加密幣新創公司CoinMarketCap營運部副總裁潮尚恩（Shaun Heng，音譯）說：「拍攝影音履歷能展現求職者的熱情程度，且有助雇主對求職者留下印象。我選擇面試和錄取部分求職者，部分是因他們拍攝影片履歷。我認為，影音履歷結合一般的履歷是最棒的。」

多倫多職業顧問路易絲（Karin Lewis）認為，對於一些品牌而言，從影音履歷尋找人才，是種能吸引更多Z世代消費者和員工管道。

加拿大影片分析公司Vidyard影片策略長雷薩德認為影音履歷的內容須言簡意賅，「重點是，影片時間不宜過長。即使你的影片履歷可能吸引面試官注意，但他們通常不會觀看超過2分鐘，對深感興趣的求職者也是如此。

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