「全球碳市場」計畫 邁大步

全球朝建立「全球碳市場」邁進一大步，有望在COP26會議31日在英國格拉斯哥登場時，敲定決議。（路透）

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）的成員國在協商近一周後，由於巴西暗示願意妥協，讓各國朝建立「全球碳市場」計畫邁進一大步，有望在COP26會議31日在英國格拉斯哥登場時，敲定決議。

彭博資訊報導，巴西對巴黎氣候協定第六條的立場已軟化。此條款的目的，是為各國與企業界建立一套架構，透過相互交易「碳信用」（carbon credits），達成減碳 目標。

巴西擁有亞馬遜 雨林這個全球數一數大的「碳匯」（carbon sink），能產生龐大的「碳信用」，因此擁有大量的談判籌碼。全球約100家大企業執行長最近聯名致函巴西總統波索洛納，要求巴西對COP26的重大議題表明立場，使巴西願意採取較彈性的做法。

這次談判的一大膠著點，在於能否使用1997年「京都議定書」授予的「碳信用」。巴西主張所有這些「碳信用」都應該能在2020年之後，被用來抵銷所有的減碳要求，但巴西現在願意妥協。

各國討論中的選項，包括允許各國使用部分「碳信用」，達成之前所做的減碳承諾，這稱之為「國家自定貢獻」（NDC）；另一選項則是設定「碳信用」的使用期限，並限制數量。

各國將在10月31日-11月12日的COP26敲定最終決議，目前還在協商諸多細節。若「碳市場」能達成協議，將是這次峰會的一大勝利。

不過，談判的另一項障礙，是巴西與歐盟 之間對於排碳減量是否 「重複計算」的爭議，歐盟可能要求巴西做出更大的讓步。

COP26被認為是攸關抑制全球暖化成敗的峰會。

主席夏瑪呼籲各國能維持住全球氣溫比工業化之前高出攝氏1.5度的目標，而第六條若能達成協議，將有助於達成這項目標。