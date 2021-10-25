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消費產業：通膨漲到明年底

編譯林聰毅／綜合報導

聯合利華（Unilever）、寶鹼（P&G）、潤滑劑製造商WD-40等日用品業者都已警告，世界各地消費者將受到日常用品漲價的衝擊，且這波通膨漲勢會持續至明年底。同時，本周的數據可能顯示美歐經濟將遭遇更多逆風，加劇市場的停滯性通膨疑慮。

聯合利華上周表示，上季已平均漲價逾4%，為2012年來最大增幅，並暗示漲價將持續到明年，執行長喬安路預期這波漲價壓力應該會再持續至少12個月。

雀巢、寶鹼和達能也發出類似警告，雀巢上季漲價2.1%，為五年來最快，且今年1-9月在新興市場國家漲價2.6%，漲幅為已開發市場的三倍。寶鹼預計今年度來自大宗商品及運費成本上漲的支出為23億美元，也宣布第三輪漲價措施，未來幾個月生效。

達能也預估，下半年成本將上漲約9%。這代表隨著耶誕購物旺季的腳步日益接近，消費者荷包的壓力會更大。

疫情後的供需失衡已將先進經濟體今年通膨率推上4%，為過去20年來第二度站上此關卡。美國本周將公布的9月消費支出（PCE）平減指數通膨指標，預料將年升4.4%，消費者對未來一年的通膨預期也將高居4.8%。

有「新債券天王」之稱的雙線資本執行長岡德拉認為，今年美國通膨率將站上5%，明年底前將維持在4%以上，原因是物價與薪資壓力日增。推特共同創辦人多爾西也說，美國和全世界很快將出現「惡性通膨」。

然而，本周將公布的數據預料將顯示，美歐上季經濟成長將放緩，美國第3季經濟將成長2.8%，不到第2季6.7%增幅的一半，歐元區國內生產毛額將季增2.1%。彭博資訊經濟學家指出，投資人本周將密切關注停滯性通膨趨勢的各種跡象。

市場正在激辯停滯性通膨的可能影響，目前華爾街共識為停滯性通膨的憂慮被誇大了。高盛認為高通膨值得關注，但不致拖累股市漲勢，在停滯性通膨情境下，美國價值股、能源股與不動產為不錯的避險標的。

DWS集團經理人葛瑞威特認為，若通膨和成長同步升溫，可聚焦於對大宗商品曝險的景氣循環類股，特別是能源基建類股，但在停滯性通膨情境下宜保持審慎，可投資公用事業類股和電信基地台業者。

美國 投資 華爾街

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