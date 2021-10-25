特斯拉兩車款又漲價了

特斯拉Model S和Model X的Long Range版漲價。（歐新社）

美國 電動車大廠特斯拉 （Tesla）已再次調高Model S和Model X車款部分版本的售價各5,000美元，而且因為需求暢旺，美國地區新訂單的交車時間已排至明年中，甚至須等上一年。

電動車新聞網站Electrek報導，特斯拉目前已把產量提升至新高，但需求也來到前所未見的水準，導致交車等待時間漫長。報導指出，特斯拉看來也正利用這個機會，調高新訂單的售價。

特斯拉官網顯示，Model S的Long Range版售價調高為9萬4,990美元，價格遠高於今年1月剛推出時的8萬美元，而且美國地區新訂單預計要到明年6月才能交車。

特斯拉Model S在停產半年後，今年6月才恢復生產，且在第3季擴大產量；目前特斯拉產能尚未全開，預料將接近滿載，且特斯拉證實Model S的毛利率已轉正。

特斯拉也調漲Model X的Long Range版售價5,000美元，上調至10萬4,990美元，新訂單的交車候車期最長可能須將近一年。特斯拉Model X在改款後已恢復生產，也重新展開所有車款的交車作業。

此外，Model Y的Long Range版和Model 3的Standard Range Plus版也都漲價2,000美元，分別漲至5萬6,990美元和4萬3,990美元。

特斯拉股價 22日大漲1.8%，收在909.68美元，為歷來最高收盤價，市值也增至9,113億美元，距離加入「1兆美元俱樂部」更近一步。特斯拉股價今年來上漲28.9%，優於史坦普500指數的21%。

特斯拉股價在今年上半年陷入震盪，6月初開始穩步攀升，因連續兩季財報強勁，反映特斯拉應對全球晶片荒的表現遠勝傳統汽車製造商，尤其是特斯拉第3季的交車量和獲利，均優於市場預期。