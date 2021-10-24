澳洲貿易部長：將協助台灣減碳 看到氫能的合作機會

澳洲貿易部長特漢上周接受衛報澳洲新聞網訪問時表示，他看到與台灣深化能源關係的「真正機會」。圖為漢特資料照片。美聯社

英國衛報報導，澳洲 政府表示，與台灣 經濟合作的下一個領域，是協助台灣減碳。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）上周接受衛報澳洲新聞網訪問時表示，他看到與台灣深化能源關係的「真正機會」，他表示，澳洲不分黨派都承認，中國 愈來愈獨斷。

他說：「我們已經與台灣建立很強的經濟夥伴關係，下一步我們希望在能源夥伴關係上有進展，特別是在台灣尋求長期減碳方面，看看我們能為台灣做些什麼。」

特漢說：「我們在液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）、液態氫 （Liquid hydrogen）和再生能源方面看到真正的機會，這是我們目前聚焦的領域。」

台灣已提出在2025年以前達到再生能源占比20%計畫，重點為離岸風電。

澳洲已與德國和日本等國簽夥伴協議，發展低碳科技和氫能。台灣媒體報導，澳洲駐台辦事處今年7月舉辦「澳台氫能貿易投資對話」活動。

特漢並證實，他在澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）訪問台灣之前已知悉他的訪台計畫，但重申艾伯特在台灣的所有言論都是以澳洲一般公民的身分發言。

中國外交部已就艾伯特在台灣的言論向澳洲政府提出正式抗議，稱他的言論「極其荒謬」和「自私」，警告美國和澳洲不能坐視不管，北京可能強烈反擊。

艾伯特訪台期間多次發表挺台言論，包括支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。中國也已申請加入CPTPP，由於新會員需全體現有會員一致通過，澳洲將是北京獲准加入的絆腳石。

台灣除了推動加入CPTPP外，也表示有意與澳洲簽訂雙邊貿易協定。

特漢在受訪時不排除與台灣簽雙邊貿易協定，但強調在貿易協議方面，澳洲「碗裡已經有很多」，澳洲與英國和歐盟的貿易協議已進入最後敲定階段。