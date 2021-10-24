我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

澳洲貿易部長：將協助台灣減碳 看到氫能的合作機會

編譯田思怡／即時報導
澳洲貿易部長特漢上周接受衛報澳洲新聞網訪問時表示，他看到與台灣深化能源關係的「真正機會」。圖為漢特資料照片。美聯社
澳洲貿易部長特漢上周接受衛報澳洲新聞網訪問時表示，他看到與台灣深化能源關係的「真正機會」。圖為漢特資料照片。美聯社

英國衛報報導，澳洲政府表示，與台灣經濟合作的下一個領域，是協助台灣減碳。

澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）上周接受衛報澳洲新聞網訪問時表示，他看到與台灣深化能源關係的「真正機會」，他表示，澳洲不分黨派都承認，中國愈來愈獨斷。

他說：「我們已經與台灣建立很強的經濟夥伴關係，下一步我們希望在能源夥伴關係上有進展，特別是在台灣尋求長期減碳方面，看看我們能為台灣做些什麼。」

特漢說：「我們在液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱LNG）、液態氫 （Liquid hydrogen）和再生能源方面看到真正的機會，這是我們目前聚焦的領域。」

台灣已提出在2025年以前達到再生能源占比20%計畫，重點為離岸風電。

澳洲已與德國和日本等國簽夥伴協議，發展低碳科技和氫能。台灣媒體報導，澳洲駐台辦事處今年7月舉辦「澳台氫能貿易投資對話」活動。

特漢並證實，他在澳洲前總理艾伯特（Tony Abbott）訪問台灣之前已知悉他的訪台計畫，但重申艾伯特在台灣的所有言論都是以澳洲一般公民的身分發言。

中國外交部已就艾伯特在台灣的言論向澳洲政府提出正式抗議，稱他的言論「極其荒謬」和「自私」，警告美國和澳洲不能坐視不管，北京可能強烈反擊。

艾伯特訪台期間多次發表挺台言論，包括支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。中國也已申請加入CPTPP，由於新會員需全體現有會員一致通過，澳洲將是北京獲准加入的絆腳石。

台灣除了推動加入CPTPP外，也表示有意與澳洲簽訂雙邊貿易協定。

特漢在受訪時不排除與台灣簽雙邊貿易協定，但強調在貿易協議方面，澳洲「碗裡已經有很多」，澳洲與英國和歐盟的貿易協議已進入最後敲定階段。

台灣 澳洲 中國

上一則

美通膨30年新高 推特創辦人：惡性通膨正在發生

延伸閱讀

3周5度… 川普愛管德州事 媒體點名這2人咬耳根

3周5度… 川普愛管德州事 媒體點名這2人咬耳根

電視脫口秀 愛諷州長艾伯特

電視脫口秀 愛諷州長艾伯特
電視脫口秀愛挖苦 德州長艾伯特、參議員克魯茲成箭靶

電視脫口秀愛挖苦 德州長艾伯特、參議員克魯茲成箭靶
芝大教授批大學選才惹議 被MIT取消演說

芝大教授批大學選才惹議 被MIT取消演說

熱門新聞

停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

2021-10-22 10:18
CNN報導，美國房市熱潮目前沒有明顯降溫跡象，有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能觸頂，價格再難有突破。路透

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

2021-10-23 12:51
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

2021-10-17 08:01
縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

2021-10-17 14:22
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34
Square的執行長多爾西（Jack Dorsey），也是知名社群平台推特的創辦人，對比特幣等創新技術的支持向來不遺餘力。美聯社

強攻比特幣 多爾西：Square擬建立挖礦系統

2021-10-16 15:19

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」
北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫

北京遊客不聽勸 擅自下車 趴坐在7隻白虎前嚎叫