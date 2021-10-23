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Snap財測震撼 拖累網路巨頭

編譯陳家齊／綜合報導

社群傳訊軟體Snapchat的母公司Snap警告，由於蘋果iPhone等裝置的新作業系統隱私設定，以及全球供應鏈混亂，將大幅影響Snap的廣告收益。這使該公司第4季財測不如預期，股價22日早盤崩跌22%，為1998年來最大單日跌幅。

臉書、Google母公司字母（Alphabet）及推特等網路巨頭的股價22日早盤也下挫。臉書股價重挫近4%，推特挫跌2.5%，字母跌1.5%。彭博資訊估計，各網路巨頭的市值22日盤中因為Snap的「財測震撼」，而蒸發約1,000億美元。

摩根士丹利分析師諾華克指出，臉書和Snap一樣受到蘋果隱私權規範改變的衝擊，而Google則是遭到供應鏈混亂的影響較大。

Snap執行長史畢格（Evan Spiegel）說：「展望第4季，我們面對環境帶來的相當多不同挑戰」。

他表示，本季營收預估為12.1億美元，不如分析師預估的13.5億美元；息前稅前折舊攤銷前盈餘估計將介於1.35億-1.75億美元，也遠低於市場預期。

史畢格指出，蘋果新的iOS 15要求App須額外獲得用戶授權，才能追蹤用戶的網路紀錄以投放廣告，已使廣告商更難投放廣告。這項隱私權設定也已重創臉書等社群網站。

雪上加霜的是，全球供應鏈的混亂和運輸瓶頸，導致廠商在第4季這個促銷最熱門的耶誕購物季，更不願意投放廣告促銷，因為無貨可賣，可能嚴重傷害年終購物季的廣告收益。

Snap財務長安德森說：「我們不知道會有多久，預期這些大環境逆風會一直持續到第4季結束。」

RBC資本市場公司分析師艾利克森說：「經營層的語調聽起來不能再更悲觀了。」

臉書 供應鏈 隱私

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