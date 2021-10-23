晶片大戰升溫 義大利傳邀英特爾設廠

知情人士透露，義大利政府正在積極運作，力邀美國晶片 巨頭英特爾公司到義大利設廠。

路透報導，要求匿名的消息人士表示，設廠規模可能是40億歐元（約47億美元），甚至可能是80億歐元，建廠地點可能在北義的工業重鎮杜林，或者是在意法半導體也有設廠的西西里島。

羅馬當局爭取設置的將是英特爾的先進封裝廠。這種晶片廠把英特爾與其他晶片商生產的先進「晶片塊」，組裝成為一個晶片，目前亞馬遜、Google等科技巨頭都對這種訂製的晶片有龐大需求，但英特爾僅在美國有這種先進封裝廠。

目前德國 、法國、波蘭等國都已強力爭取英特爾把歐洲新廠設在自家國內，德國的德勒斯登目前是最被看好的地點，在德國能夠成立新政府、梅克爾的看守政府可以交棒後，德國爭取建廠的步調預計將會大為加速。

全球晶片缺貨重創歐洲賴以出口賺錢的汽車 業，因為晶片廠通常優先供貨給消費電子產品、電腦廠商，這些電子廠採購最新、最貴的晶片，汽車廠卻通常採購技術成熟、較不先進、利潤較低的晶片。

就算英特爾很快敲定在歐洲設廠，也救不了歐洲汽車商當前燃眉之急，因為建廠要數年時間。

英特爾已經考慮把愛爾蘭的舊廠改裝供應汽車晶片，不過也是需要時間。