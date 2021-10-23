英特爾營收衰退 台鏈警戒

受到零組件短缺衝擊個人電腦（PC）出貨量、中國整頓遊戲拖累伺服器晶片 銷售等雙重利空的打擊，美國晶片大廠英特爾（Intel）上季營收 不如市場預期，還預測未來幾年的毛利率 將因為擴大資本支出而下滑，加劇投資人憂慮其前景仍充滿挑戰，股價22日早盤應聲重挫11%。

英特爾在21日美股盤後公布，第3季經調整後營收比一年前減少1.3%至181億美元，低於分析師預估的1,824億美元，淨利則為68.2億美元，經調整後每股盈餘為1.67美元，毛利率為56%，都高於預期。

英特爾對PC和伺服器示警，台灣PC產業供應鏈，包括廣達、仁寶、緯創、英業達與和碩等，也保守看待第4季PC相關產品的展望。

以部門來看，包括PC晶片收入的客戶運算事業群上季營收年減2%到97億美元，主因為晶片短缺衝擊筆電銷量、客戶也缺乏組裝電腦所需的其他零組件。執行長基辛格說，PC需求依然強勁，他預期晶片荒明年將開始改善，但要到2023年才會結束。

關鍵的資料中心事業營收年增10%至65億美元，但來自雲端服務供應商的收入卻銳減20%，亞馬遜和微軟等業者都擴大自行研發晶片，讓投資圈對英特爾可能流失大量生意的疑慮。

財務長戴維斯也說，北京雲端與資料中心監管當局的新政策，使大陸市場業績顯露疲態。

基辛格表示，大陸遊戲產業存在政府監管問題，所有的中國CSP都在調整產品以滿足新的監管環境，大陸的問題將在第4季持續影響到英特爾的資料中心業務。

英特爾預期，本季經調整後每股盈餘為0.9美元（年減38%），營收約為183億美元（年減3%），毛利率為53.5%（下滑6.5個百分點），主因為擴大資本支出。基辛格說，必須投資擴大長期事業，才能贏回領先地位。

戴維斯表示，英特爾明年資本支出將達250億-280億美元，之後幾年將繼續增加，未來兩年的毛利率將降至51%-53%，之後才會回升到該公司常見的60%-65%區間。

這些展望讓市場大失所望，英特爾股價22日早盤重挫11%。分析師在英特爾財報說明會提出的問題也主要針對平均售價與毛利率，基辛格和戴維斯則堅稱毛利率將回升。

對於晶圓代工與晶圓事業與毛利率的影響，基辛格說，未來幾年晶圓事業對營收的影響不大，預期晶圓事業利潤將與「今天的晶圓事業領導者」（即台積電）差不多，高於50%。