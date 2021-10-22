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特斯拉示警 供應鏈陷缺料

編譯季晶晶／綜合報導
電動車大廠特斯拉上季營收和獲利都創新高，但示警供應鏈問題導致其工廠始終未能「產能全開」。（路透）
電動車大廠特斯拉上季營收和獲利都創新高，但示警供應鏈問題導致其工廠始終未能「產能全開」。（路透）

特斯拉上季營收、獲利同寫歷史新高，但營收略低於市場預期，並示警供應鏈問題導致其工廠始終未能「產能全開」，難以滿足市場的暢旺需求，也更審慎看待展望。

法人指出，特斯拉所指的缺料狀況，主要針對半導體晶片，包括微控制器（MCU）、電源管理IC等，現階段都一貨難求，連身為全球電動車一哥的特斯拉都難逃衝擊。長短料導致特斯拉生產受阻，也將牽動貿聯-KY、和大等相關台灣供應鏈後市。

特斯拉示警供應鏈缺料問題將牽制該公司產出，加上德國柏林工廠可能延後更久才能開工，拖累股價21日在美股早盤跌約1.6%。

特斯拉在20日美股盤後公布，第3季淨利比一年前飆增389%至16.2億美元，為連續第九季獲利，且再創新高，經調整後每股盈餘為1.86美元，優於市場預估。

上季營收則年增57%到138億美元，也是史上最佳，但略低於彭博資訊訪調分析師預期的139美元；同期汽車業務毛利率則擴增到30.5%，整體毛利率為26.6%，都是至少過去五季以來最高。

不過，特斯拉對展望的看法卻更趨審慎，財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）說，晶片和汽車零件持續短缺、港口壅塞以及中國大陸限電等諸多挑戰，使其工廠始終無法「產能全開」，客戶必須等更久才能拿到車。他說，由於商品和勞動成本不斷升高，特斯拉必須繼續減少支出，「我們必須克服不受我們控制的成本增加（挑戰）」。

特斯拉重申未來幾年的全年銷售平均將成長50%的目標不變，卻刪除先前「在某些年份的成長可能更快，這也是我們預期的2021年情況」的樂觀措辭。

柯克宏則試圖安撫投資人，重申今年產量目標為比去年增加至少50%。執行長馬斯克未現身財報說明會，為特斯拉2010年上市以來首見；他之前已說，除非有特別需要他宣布的重要事項，否則他不會出席。

分析師預期，特斯拉本季交車量將增至約26.6萬輛，高於上季的24.13萬輛，使今年全年交車量接近90萬輛。相較下，特斯拉今年的交車量目標是比去年的近50萬輛增加50%以上。

特斯拉也希望在今年底前推動美國德州奧斯汀廠和柏林場等兩座工廠投產，但柏林廠開工時程可能會拖延更久，因為當地政府打算11月再舉行一次網路審議程序，以強化整個過程的法律基礎。

分析師也認為，特斯拉的毛利率可能已在上季攀峰，因為特斯拉接著可能積極增產、而非改善毛利。特斯拉上季也仍持有比特幣，並認列與比特幣投資相關的資產減損5,100萬美元，歸於「重整和其他」支出項下。

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