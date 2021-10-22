大反轉 全球工業金屬行情重挫

能源價格持續上漲及中國 經濟遭遇逆風，威脅工業金屬需求，拖累銅、鋁、鎳等工業金屬近來漲勢反轉，21日盤中全面重挫，銅價跌破每噸1萬美元，鎳價攀七年高點後，重挫2.5%，鐵礦砂一度崩跌8.7%。

倫敦金屬交易所（LME）3個月鎳期貨價格21日一度大漲約5%，觸及每噸21425美元，為2014年5月以來最高，主因市場擔憂鎳錠供給短缺，無法因應各國經濟解封之後的強韌需求。

然而，在其他工業金屬湧現賣壓下，鎳價21日盤中行情反轉，轉為重挫2.5%至每噸20450美元。LME銅價跌2.5%至每噸9930美元，鋁價下挫1.5％至每噸3,023美元，錫價挫跌2.2%，鉛價也走低1.5%。新加坡 鐵礦砂期貨盤中跌3.8%。近來商品價格走揚引發通膨憂慮持續升溫，從聯準會（Fed）官員到特斯拉 主管都表疑慮，同時中國房地產業者債務問題，持續衝擊市場對中國成長前景的信心。

此前鎳價大漲是因供應缺口可能擴大。全球首要鎳錠生產者巴西淡水河谷的加拿大礦區發生罷工，下調今年產量預估。全球最大精煉鎳生產者俄羅斯MMC諾鎳公司公布，今年1-3季產量年減23%，全球第二大鎳產國菲律賓也指出，今年可能比歷年減產10% 。