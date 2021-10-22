實體網路都要等 蘋果缺貨衝擊業績

訂購蘋果iPhone 13 Pro的人還要再等一等。(路透資料照片)

想在今年底假期購物季買蘋果 裝置的「果粉」們，正面臨一個冷酷的現實：多數想買的產品可能要等好幾周才會到貨，訂購iPhone 13、iPad mini、第九代 iPad、Apple Watch系列7和MacBook Pro等最新產品的消費者，可能要等到11月或12月才能交貨，不利蘋果本季的營收 成長。

彭博資訊報導，就連一些較舊款的裝置也會延遲到貨，例如4月發表的iMac、Mac Pro和較高階的MacBook Air電腦。等待蘋果產品並不算新鮮事，蘋果每年發表iPhone和其他熱門產品總會出現大排長龍和訂單積壓情況，但今年延誤的範圍更廣，可能削弱蘋果本季的業績表現。

市場預期，蘋果本季營收將比去年同期增加7%，達到接近1200億美元，超越百思買（BestBuy）、好市多（Costco）、迪士尼及目標百貨的同期銷售額總和。

蘋果主力產品iPhone是最受矚目的供貨吃緊案例。iPhone 13 Pro雖然已上市一個月，但在許多蘋果直營店裡的顏色、容量版本和尺寸卻都很難齊全。

若在蘋果的美國官網站訂購iPhone 13 Pro，要到在11月18日至11月26日當周才能拿到貨，接近感恩節假期。最新款iPad的到貨期間也類似，而且蘋果的實體店面也都缺貨，多數門市幾乎無法供應多數型號。

今年其他科技巨頭的購物季也會不太順遂，Google新款Pixel 6在許多通路都已缺貨，亞馬遜的最新裝置最早要到 今年底才會上市，Sony的PlayStation 5遊戲主機仍供不應求。

除了科技業，由於美國港口壅塞和勞工短缺，在今年假日購物季期間將很難在商店貨架上找到禮物、食品及其他商品。