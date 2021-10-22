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美購物季電商銷售 憂喜參半

編譯湯淑君／綜合報導

奧多比分析公司（Adobe Analytics）最新數據顯示，供應鏈瓶頸未見改善，2021年美國假期購物季的網購支出增幅可能是至少八年來最小，但支出總額仍可望打破紀錄，令人一則以喜，一則以憂。

奧多比副總裁布朗說：「我們將邁入第二個受疫情影響的假期購物季。產品可得性受限、價格高漲以及出貨延遲顧慮，將驅動另一波電子商務業績暴增，因為網購在購物方式和時間上，提供消費者更多彈性。」

根據奧多比分析消費者直接線上交易的「數位經濟指數」（DEI），今年11月1日至12月31日美國假期購物季期間的線上銷售，將比去年成長10%，達到2070億美元，刷新紀錄，足見網購已成不可或缺的服務。

然而，今年的網購支出增幅也將是2014年奧多比開始追蹤假期支出以來最小，且比去年破紀錄的33%增幅大幅減緩，反映產品缺貨、漲價和疫情相關不確定性的影響。實體零售店家過去一年來大半時間蒙受防疫規定限縮客流量之苦，現在又面對疫情導致的一連串後果，包括全球供應鏈壅塞，以致年底購物季眾多商品面臨缺貨，從Nike球鞋到蘋果iPhone都可能受影響。不知什麼品項會缺貨、何時缺貨，消費者可能上網或到店買得更多。

奧多比說，由於原物料和運輸成本大增，廠商紛紛調漲產品售價，消費者今年在感恩節至網路星期一（Cyber Monday）期間的支出可能比去年多出9%。該公司的數據也顯示，7月底零售商網站張貼的「缺貨」訊息較疫前水準激增172%，其中又以服飾存貨消化得最快，其次是運動用品、嬰兒產品和電子裝置。

為因應可能發生的庫存不足，零售商正採取因應行動，例如減少提供折價優惠，並鼓勵購物者提早選購今年的聖誕禮品，以拉長、分散年底購物季的採購時間。穆迪分析公司（Moody's）經濟學家團隊日前發布報告示警，從港口壅塞、物價暴漲到普遍缺貨，供應鏈壓力有增無減。

8月穆迪「美國供應鏈壓力指數」升抵135.9點，比疫前約100的水準銳增。該指數由生產、庫存、運輸等多項指標組成，初步跡象預示9月會進一步升高。穆迪的報告寫道：「美國供應鏈壓力並未減輕。」

供應鏈 美國 疫情

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