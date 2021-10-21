加薪壓力變通膨引爆點？已開發國家頭疼

加薪壓力成為已開發國家的變通膨引爆點。圖為美國拖拉機製造商John Deere的員工罷工爭取加薪。路透

英國金融時報報導，隨著已開發經濟體從疫情中復甦，因物價上漲、人力短缺，薪水逐漸成為勞資衝突點。經濟學家和決策者密切關注，深恐薪資和物價呈螺旋性上升，加劇通膨。

英格蘭南部海岸城市布萊頓的垃圾清潔員，和美國 拖拉機製造商John Deere的員工，最近都罷工爭取調薪。德國主要的營造業工會本月要求雇主加薪5.3%抗通膨。

有人擔心，薪資壓力可能引發1970年代的停滯型通膨，導致升息，戳破股市泡沫。其他人認為，這是在資本回報率走高、資產價格上漲多年後，對停滯不前的工資進行遲來的調整。日本首相岸田文雄甚至承諾，給幫員工加薪的企業提供租稅優惠。

國際貨幣基金（IMF）上周警告，各國央行 必須對能源和其他成本上升導致工資和核心物價上漲，保持高度警覺。

目前為止，薪資上漲的證據並非一面倒。即使是在壓力累積的國家，考量過通膨因素後，工資可能根本沒漲，或至少還沒漲。

以美國的例子來看，大部分的加薪顯然集中於低薪職務，例如亞馬遜提高物流人員起薪到每小時18美元。

此外，工資增幅僅在過去兩個月超過通膨，後者目前高於5%，但過去一年，工資實質下滑。

瑞銀集團經濟學家Alan Detmeister表示，企業需要勞動力以滿足需求，如果找不到勞工，薪資增幅會擴大。

英國央行說，工資的平均調整幅度約4%，超過疫前水準。企業訪調顯示，有更多雇主想靠調薪來吸引員工。

但在英美之外，其他國家的薪資壓力還不是很大。例如澳洲 職缺成長比英、美，和加拿大都快，但澳洲央行說，薪資成長「溫和」。在德國，營建工會IG Bau雖然提議為89萬名會員加薪5.3%，但最後的結果是明年先調3.3%，2023年再加2%。