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魷魚效應 Netflix Q3大賺

編譯劉忠勇、林奕榮／綜合報導
Netflix第3季新增438萬名會員，超過預期，主因「魷魚遊戲」大放異彩，吸引大批觀眾訂閱。（路透）
Netflix第3季新增438萬名會員，超過預期，主因「魷魚遊戲」大放異彩，吸引大批觀眾訂閱。（路透）

美國影音串流平台Netflix第3季新增438萬名會員，超過該公司的預期，主因南韓驚悚劇集《魷魚遊戲》大放異彩，吸引大批觀眾訂閱。

Netflix原本預測上季會增加350萬名會員，但新增會員數優於預期，也使Netflix的全球付費用戶總數達到2.136億；另外，Netflix預測本季可望新增加850萬名會員，優於華爾街預估的832萬名。

Netflix在美股19日盤後公布，第3季營收成長16%，至74.8億美元，符合市場預期；獲利則為14.5億美元，每股獲利3.19美元，高於上年同期的7.9億美元和每股1.74美元，優於FactSet調查分析師平均預估的2.57美元。Netflix預估本季營收為77.1億美元，每股獲利80美分。

以往夏季的訂戶增加速度較慢。去年第3季，Netflix的付費用戶數僅增加220萬名，且略低於預期。當時，Netflix表示，新冠疫情封鎖期間用戶的大幅成長趨勢已開始減弱。

Netflix表示，《魷魚遊戲》已成為其有史以來最受歡迎的劇集，在94個國家的收視排名第一，迄今共吸引1.42億個家庭收看，改寫《柏捷頓家族：名門韻事》的8200萬家庭收看紀錄。

亞太地區是Netflix在用戶增長方面表現最強勁的地區，第3季新增220萬名訂戶，約占總新增會員數的一半。

截至上季底，Netflix在美加共有7402萬訂戶，僅較第2季末增加7.3萬。美國市場的競爭這幾年明顯加劇，因為包括迪士尼的Disney+、AT&T的HBOMax和亞馬遜的Prime Video都持續搶進。

儘管Netflix財報優於預期，20日早盤股價卻下跌約1%，因投資人仍審慎觀望Netflix未來幾年是否能維持亞洲和歐洲市場的成長；此外，分析師也指出，《魷魚遊戲》帶來的效益可能不會維持太久，例如，美加地區上季僅新增7.3萬名付費用戶，過去一年新增不到100萬。

此外，Netflix迄今尚未擁有類似漫威系列電影或《星際大戰》等熱潮持久不衰的作品，無法進軍高利潤的商品授權領域。

Netflix 魷魚遊戲 營收

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