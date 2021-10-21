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蘋果新晶片估將帶動Mac換機潮

編譯葉亭均／綜合報導

蘋果公司18日發表的兩款高階筆電，是由最新世代的自研晶片M1 Pro和M1 Max驅動，反映蘋果強化行動，持續推動為期兩年過渡期，讓旗下電腦產品棄用英特爾處理器並改採Apple Silicon晶片的目標。

蘋果表示，兩款新處理器M1 Pro和M1 Max的處理速度比M1加快70%，而且是「蘋果迄今所打造威力最強大的晶片」。M1晶片是蘋果在2020年推出，最初為Mac產品自行設計的處理器。

新的14吋和16吋MacBook Pro筆電售價分別從1999美元和2499美元起，都採用M1 Pro晶片；其中頂規的16吋筆電採用M1 Max晶片，售價從3499美元起，最高售價達6099美元。

蘋果過去十年一直為智慧手機iPhone和平板電腦iPad設計自家處理器，在速度和低功耗方面取得進展，進而開始為旗下筆電和桌機產品設計處理器。這也讓蘋果可進一步整合硬體與軟體，讓開發人員能打造出可跨介面支援智慧手機、筆電和桌機的應用程式（App）。

CCS Insight首席分析師伍德（Ben Wood）表示，這些性能規格是「對蘋果在客製化晶片投資方面的一大認證」，因為這些晶片組顯示出在繪圖處理、速度和能源效率方面有大幅進步。

M1 Pro除了比M1晶片處理速度快70%以外，繪圖性能也提高約一倍，而更重大的突破則是功率效率，14吋筆電若播放影片可使用17小時，16吋筆電則能長達21小時。

Wedbush常務董事艾夫斯（Dan Ives）表示，儘管全球晶片短缺，蘋果仍能在年終購物旺季前推出產品。他表示，蘋果的新晶片將「改變市場全局」，預測會使30%現有的MacBook使用者在明年換機升級，是這塊硬體領域的催化成長動力，凸顯蘋果在iPhone之外的成長操作。

晶片 蘋果 手機

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