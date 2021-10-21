日圓貶到4年低點 下探115

日圓近期跌跌不休，今年來下跌了9.8%，跌幅是其他主要已開發國家貨幣的兩倍多。（路透資料照片）

日圓兌美元匯率20日貶至近四年來低點，主要是投資 人加碼押注美國聯準會（Fed）將開始升息，再加上油價攀高，引發日本 貿易逆差擴大的疑慮。分析師認為，日圓匯率未來恐貶破115日圓。

根據彭博資訊報價，日圓20日一度貶至1美元兌114.70日圓，寫下2017年11月來最低。

美國10年期公債殖利率 20日升至1.6630%，創五個月新高。對日本投資人來說，長天期美債殖利率走高，會增加這類資產吸引力。美債殖利率攀升速度，遠快於日本公債，兩者利差自8月至今已擴大到40個基點左右。

而且，由於日圓被視為資金的安全避風港，在全球股市居高不下之際，避險性質資產需求自然受影響。

Gaitame.com總合研究所調查部長神田卓表示，從技術面來看，日圓兌美元的支撐價位可能會守不住，1美元兌115日圓的關鍵心理關卡，可能會在未來某一時間點被跨越。

他認為，隨時序步入冬季，油價不太可能下跌，這將擴大日本貿易逆差，不利日圓兌美元走勢。

東京大宗商品諮詢公司Market Risk Advisory分析師深谷幸司也說：「從殖利率和日本進口成本上升來看，日圓兌美元有進一步貶值風險。」

日圓承壓另一原因，在日企增加直接海外投資後，日本出口不像以前一樣是巨大的收入來源。