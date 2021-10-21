我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

荷蘭半導體廠ASML 財測報告低於預期

編譯葉亭均／綜合報導

在需求強勁與全球半導體短缺的帶動下，荷蘭先進半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）第3季淨利略優於預期，但第4季營收展望稍低於市場預期，財務長達森（Roger Dassen）表示，主要是受包括供應鏈「一些原料短缺」在內的問題影響。

艾司摩爾20日公布，第3季淨利為17.4億歐元（20億美元），略高於分析師預測的16億歐元，及第2季的11億歐元；上季營收52.4億歐元，也高於去年同季的39.6億美元。

該公司執行長韋尼克（Petter Wennink） 在聲明中說：「需求持續走高。」他並表示，數位轉型與晶片短缺助長擴大產能的需求，以滿足目前及預期未來對邏輯與記憶體晶片的需求。

但這家極紫外光（EUV）微影系統製造商預測，第4季淨營收在49億至52億歐元，低於分析師預估的52.3億歐元，毛利率則預估為51%至52%。

達森表示，材料短缺的問題並非只有艾司摩爾單獨面對。該公司同時預測，晶片短缺的情況會延續至明年。

另外，導致艾司摩爾第4季財測疲弱的另一個因素和產能有關，該公司位於荷蘭爾德霍溫的工廠，面臨一些生產上的問題，一些機械的組裝延遲了數周。但達森說，問題已大致解決。

營收 晶片 分析師

上一則

德國PPI遽升 50年來最猛

下一則

中國官方出手干預煤炭價格 黑色系期貨紛紛跌停

延伸閱讀

漲價風從晶片吹到尿布優格 全球企業轉嫁成本給消費者

漲價風從晶片吹到尿布優格 全球企業轉嫁成本給消費者
「魔鬼終結者2」T1000成真? 雲棲大會展出液態金屬

「魔鬼終結者2」T1000成真? 雲棲大會展出液態金屬
工信部：中國車用晶片荒 Q4緩解

工信部：中國車用晶片荒 Q4緩解
阿里研發5奈米雲端晶片 自用不出售

阿里研發5奈米雲端晶片 自用不出售

熱門新聞

世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

2021-10-17 08:01
縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

2021-10-17 14:22
Square的執行長多爾西（Jack Dorsey），也是知名社群平台推特的創辦人，對比特幣等創新技術的支持向來不遺餘力。美聯社

強攻比特幣 多爾西：Square擬建立挖礦系統

2021-10-16 15:19
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34

能源危機惡化 中國設法與美供應商簽長期合約

2021-10-16 07:47

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除