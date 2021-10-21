荷蘭半導體廠ASML 財測報告低於預期

在需求強勁與全球半導體短缺的帶動下，荷蘭先進半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）第3季淨利略優於預期，但第4季營收 展望稍低於市場預期，財務長達森（Roger Dassen）表示，主要是受包括供應鏈「一些原料短缺」在內的問題影響。

艾司摩爾20日公布，第3季淨利為17.4億歐元（20億美元），略高於分析師 預測的16億歐元，及第2季的11億歐元；上季營收52.4億歐元，也高於去年同季的39.6億美元。

該公司執行長韋尼克（Petter Wennink） 在聲明中說：「需求持續走高。」他並表示，數位轉型與晶片 短缺助長擴大產能的需求，以滿足目前及預期未來對邏輯與記憶體晶片的需求。

但這家極紫外光（EUV）微影系統製造商預測，第4季淨營收在49億至52億歐元，低於分析師預估的52.3億歐元，毛利率則預估為51%至52%。

達森表示，材料短缺的問題並非只有艾司摩爾單獨面對。該公司同時預測，晶片短缺的情況會延續至明年。

另外，導致艾司摩爾第4季財測疲弱的另一個因素和產能有關，該公司位於荷蘭爾德霍溫的工廠，面臨一些生產上的問題，一些機械的組裝延遲了數周。但達森說，問題已大致解決。