我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

德國PPI遽升 50年來最猛

編譯林奇賢、林聰毅／綜合報導
德國9月PPI年增率急升，創近50年最大漲幅。（歐新社）
德國9月PPI年增率急升，創近50年最大漲幅。（歐新社）

受電價與天然氣價格飆漲影響，歐洲最大經濟體德國9月生產者物價指數（PPI）年增率急升至14.2%，創近50年來最大漲幅；歐元區整體消費者物價指數則確認寫下13年最高。連同美國上周公布的CPI及中國PPI年增率分別創下13年及26年最高，全球經濟儼然面臨最大的通膨逆風。

德國聯邦統計局（Destatis）20日公布，9月PPI比去年同期勁揚14.2%，不僅比預期高，更是1974年10月以來最大增幅，當時全球正遭逢石油危機，導致PPI飆升14.5%。

德國9月PPI急竄，主要是能源產品成本大漲，天然氣價格比一年前激增58.9%，電價也暴增23%。

歐盟統計局（Eurostat）同日公布，歐元區19國的9月消費者物價指數（CPI）的終值較8月增加0.5％，較一年前增加3.4％，不僅為13年最高，也遠超過歐洲央行（ECB）所訂下的目標通膨率2%。

歐元區9月通膨率之所以超標，主要是受能源價格年增17.6%的影響，再加上食品、酒精、菸草價格也比一年前增加2%。若不計波動高的能源和食品項目，歐元區9月核心通膨率較去年同期增加1.9％，增速一樣快於8月的1.6%；比起前一月則成長0.4％。

歐盟統計局指出，9月整體通膨年增率，幾乎有半數增幅都與能源價格有關，因為能源價格貢獻1.63個百分點。服務另貢獻0.72個百分點，非能源工業產品再貢獻0.57個百分點。不過ECB預期，消費者物價的升幅將在明年開始放緩。

英國9月的消費者物價指數（CPI）比去年同期上揚3.1%，增幅稍低於8月的3.2%，市場也預期會上升3.2%，不過這恐怕也無礙英國央行升息的決定。英國央行預定11月4日舉行貨幣政策會議，市場普遍預期該行屆時將宣布升息，在主要央行中打頭陣。

央行 指數 德國

上一則

蘋果新晶片估將帶動Mac換機潮

延伸閱讀

歐美通膨同飆速 全球經濟面臨強大逆風

歐美通膨同飆速 全球經濟面臨強大逆風
德國央行總裁懷德曼年底辭職 仍不忘對通膨示警

德國央行總裁懷德曼年底辭職 仍不忘對通膨示警
中德企業座談 李克強盼德國擴大對中企開放

中德企業座談 李克強盼德國擴大對中企開放
梅克爾 清廉簡樸的領導楷模

梅克爾 清廉簡樸的領導楷模

熱門新聞

世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

2021-10-17 08:01
縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

2021-10-17 14:22
Square的執行長多爾西（Jack Dorsey），也是知名社群平台推特的創辦人，對比特幣等創新技術的支持向來不遺餘力。美聯社

強攻比特幣 多爾西：Square擬建立挖礦系統

2021-10-16 15:19
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34

能源危機惡化 中國設法與美供應商簽長期合約

2021-10-16 07:47

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸