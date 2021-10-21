德國PPI遽升 50年來最猛

德國9月PPI年增率急升，創近50年最大漲幅。（歐新社）

受電價與天然氣價格飆漲影響，歐洲最大經濟體德國 9月生產者物價指數 （PPI）年增率急升至14.2%，創近50年來最大漲幅；歐元區整體消費者物價指數則確認寫下13年最高。連同美國上周公布的CPI及中國PPI年增率分別創下13年及26年最高，全球經濟儼然面臨最大的通膨逆風。

德國聯邦統計局（Destatis）20日公布，9月PPI比去年同期勁揚14.2%，不僅比預期高，更是1974年10月以來最大增幅，當時全球正遭逢石油危機，導致PPI飆升14.5%。

德國9月PPI急竄，主要是能源產品成本大漲，天然氣價格比一年前激增58.9%，電價也暴增23%。

歐盟統計局（Eurostat）同日公布，歐元區19國的9月消費者物價指數（CPI）的終值較8月增加0.5％，較一年前增加3.4％，不僅為13年最高，也遠超過歐洲央行 （ECB）所訂下的目標通膨率2%。

歐元區9月通膨率之所以超標，主要是受能源價格年增17.6%的影響，再加上食品、酒精、菸草價格也比一年前增加2%。若不計波動高的能源和食品項目，歐元區9月核心通膨率較去年同期增加1.9％，增速一樣快於8月的1.6%；比起前一月則成長0.4％。

歐盟統計局指出，9月整體通膨年增率，幾乎有半數增幅都與能源價格有關，因為能源價格貢獻1.63個百分點。服務另貢獻0.72個百分點，非能源工業產品再貢獻0.57個百分點。不過ECB預期，消費者物價的升幅將在明年開始放緩。

英國9月的消費者物價指數（CPI）比去年同期上揚3.1%，增幅稍低於8月的3.2%，市場也預期會上升3.2%，不過這恐怕也無礙英國央行升息的決定。英國央行預定11月4日舉行貨幣政策會議，市場普遍預期該行屆時將宣布升息，在主要央行中打頭陣。