供應鏈衝擊 日車9月出口銳減4成

擾亂全球貿易的供應鏈 問題衝擊日本 上月出口，使汽車 出口銳減，削弱日本經濟復甦一大支柱。

日本財務省20日公布，日本9月出口年比成長13%，僅是8月成長步調的約一半。儘管鋼鐵和晶片零組件出口上揚，但被汽車出口下滑抵銷。經濟學家原先預估整體成長步調會減緩至10.5%。經季節調整後，日本9月出口較前月下滑3.9%，為2月來首度出現月比下滑的情況。

日本上月汽車出口年比下滑40%，為七個月來首見下滑，主要是外銷美國的車輛數減少。不過，日本整體出口仍比2019年同期的水準高出約7%。

日出口數據再度證明，疫情引發的供應鏈瓶頸正拖累全球貿易。對日本而言，在封鎖措施解除和疫苗接種率提升之際，出口轉弱將讓帶動經濟復甦的重責大任更加轉移到消費者支出上。

貿易減緩也可能被日本新首相岸田文雄納入加碼經濟刺激措施計畫的考慮因素內。岸田已表示，他將在本月底大選後公布規模達數十兆日圓的支出方案細節。

NLI研究所經濟學家齋藤太郎表示：「出口可能維持疲弱，由於供應限制因素甚高的不確定性，難以判斷何時將見到出口明顯回升；脆弱的經濟可能促使政府推動規模龐大的經濟方案。」

知情人士表示，出口轉弱可能成為日本銀行（央行）本月稍晚調降今年度成長預測的原因之一。