我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

供應鏈衝擊 日車9月出口銳減4成

編譯葉亭均、易起宇／綜合報導

擾亂全球貿易的供應鏈問題衝擊日本上月出口，使汽車出口銳減，削弱日本經濟復甦一大支柱。

日本財務省20日公布，日本9月出口年比成長13%，僅是8月成長步調的約一半。儘管鋼鐵和晶片零組件出口上揚，但被汽車出口下滑抵銷。經濟學家原先預估整體成長步調會減緩至10.5%。經季節調整後，日本9月出口較前月下滑3.9%，為2月來首度出現月比下滑的情況。

日本上月汽車出口年比下滑40%，為七個月來首見下滑，主要是外銷美國的車輛數減少。不過，日本整體出口仍比2019年同期的水準高出約7%。

日出口數據再度證明，疫情引發的供應鏈瓶頸正拖累全球貿易。對日本而言，在封鎖措施解除和疫苗接種率提升之際，出口轉弱將讓帶動經濟復甦的重責大任更加轉移到消費者支出上。

貿易減緩也可能被日本新首相岸田文雄納入加碼經濟刺激措施計畫的考慮因素內。岸田已表示，他將在本月底大選後公布規模達數十兆日圓的支出方案細節。

NLI研究所經濟學家齋藤太郎表示：「出口可能維持疲弱，由於供應限制因素甚高的不確定性，難以判斷何時將見到出口明顯回升；脆弱的經濟可能促使政府推動規模龐大的經濟方案。」

知情人士表示，出口轉弱可能成為日本銀行（央行）本月稍晚調降今年度成長預測的原因之一。

日本 汽車 供應鏈

上一則

PayPal傳擬450億美元收購Pinterest 目標當「超級App」

下一則

蘋果新晶片估將帶動Mac換機潮

延伸閱讀

日相岸田文雄 矢言擺脫安倍經濟學

日相岸田文雄 矢言擺脫安倍經濟學
日相岸田文雄解散眾院 創戰後最短紀錄

日相岸田文雄解散眾院 創戰後最短紀錄
日本首相岸田文雄：盼兩岸透過對話解決

日本首相岸田文雄：盼兩岸透過對話解決
苗頭不對 日相岸田文雄撤回提議 不調高投資所得稅

苗頭不對 日相岸田文雄撤回提議 不調高投資所得稅

熱門新聞

世界各國物價漲聲四起，消費者驚覺錢變薄了。路透

物價漲風四起 完美風暴籠罩全球經濟前景

2021-10-14 13:29
美國媒體CNBC 16日刊登探訪台積電正在建設的美國亞利桑那州鳳凰城晶圓21廠，依據台積電主管現場介紹，該廠區的5奈米設計是全數複製在台灣的晶圓廠。路透

CNBC探訪台積電鳳凰城廠 5奈米新廠全複製台灣廠

2021-10-17 08:01
縮水式通貨膨脹(Shrinkflation)策略重出江湖。(Business Wire)

包裝大小一樣分量悄悄變少 「縮水式通膨」來襲

2021-10-17 14:22
Square的執行長多爾西（Jack Dorsey），也是知名社群平台推特的創辦人，對比特幣等創新技術的支持向來不遺餘力。美聯社

強攻比特幣 多爾西：Square擬建立挖礦系統

2021-10-16 15:19
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34

能源危機惡化 中國設法與美供應商簽長期合約

2021-10-16 07:47

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸