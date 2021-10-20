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日經社評：日本拉攏台積電 應借力使力提升數位產業

編譯劉忠勇／綜合外電
社評指出，台積電決定在日本設廠，將帶給日本強化半導體業基礎的契機，進而提升日本整個數位產業。美聯社
社評指出，台積電決定在日本設廠，將帶給日本強化半導體業基礎的契機，進而提升日本整個數位產業。美聯社

日經新聞20日以「日本應對台積電投資案借力使力來強化工業基礎」為題發表社評，讚揚日本政府促成台積電赴日投資的務實決策，但也指出必須釐清兩大疑慮，一是在補貼台積電應遵守世界貿易組織（WTO）規定，二是必須藉此提升日本的國際競爭力。

台積電在日本建廠一案，預定於明年動土，2024年啟用。

首先，社評指出，台積電決定在日本設廠，將帶給日本強化半導體業基礎的契機，進而提升日本整個數位產業。

這次鼓勵台積電前來投資的正是經濟產業省。對於經濟產業省不再只是專注於扶植本地業者，而能務實決定放大策略格局並引進外國業者，日經認為值得嘉許。

日經指出，日本在半導體開發方面落後甚多，拉攏海外投資不失為拉近差距的權宜之舉。台積電規劃生產的技術雖屬中階製程，但仍遙遙領先日本目前的水準。日經社評盼望此投資能促進日本在先進技術上占有一席之地。

➤➤➤台積電為何赴日設廠？日經「5要點」解密 揭露日相野心

不過，日經也擔心日本政府以經濟安全為由，大舉補貼台積電。日經主張，日本政府不應以「經濟安全」為藉口來揮霍補助台積電，應留意是否符合WTO的規定。日經解釋，半導體業已有既有的全球分工模式，想要在日本建立整個供應鏈幾乎是不可能的事，走向自給自足式的產業國族主義，對日本並無益處。

更重要的是，新廠運轉後能否在國際間競爭且能成功經營下去，若能如此，對日本經濟從就業和稅收帶進的效益將顯而易見。如果日本因此被視為設立半導體製造的理想地點，外國和本地業者也可能承諾加碼在日本投資。

日經社評寄望，參與投資的Sony和Denso可利用和台積電合作的機會，來強化自我競爭力。「結合優異的半導體技術和日本現有汽車和工業設備的專業，將加速日本經濟數位轉型」。

日本 台積電 投資

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