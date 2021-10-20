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新冠口服藥物 WHO想低價採買

編譯林奕榮／綜合報導

路透報導，世界衛生組織（WHO）正在主導一項計畫，希望能以最低每療程10美元價格，採購治療輕症患者的抗病毒藥物，美國藥廠默克（Merck & Co）的新冠口服藥molnupiravir可能是WHO希望採購的藥物之一。

路透引述WＨO的「獲取COVID-19工具（ACT）加速計畫」（ACT-A）文件草案指出，WTO至明年9月止的目標為提供窮國約10億劑新冠病毒檢測劑，並採購最多可治療全球各地1.2億名患者的藥物。

ACT-A文件未明確提及molnupiravir，但預期以每療程10美元支付「新的口服抗病毒藥物用於輕度／中度症狀患者」。ACT-A計畫正與默克及學名藥廠洽談採購事宜。

相較於美國以每療程700美元採購170萬套molnupiravir療程，WHO尋求的10美元可謂極低廉。哈佛大學研究的顯示，molnupiravir若由學名藥廠生產，每療程可能要花20美元左右，在最適化生產下或許能降到7.7美元。

ACT-A計畫強調，WHO非常希望以相對低廉的價格，擴大供應藥物及篩檢工具。ACT-A計畫發言人說，這份文件只是還在協商的草案。ACT-A計畫也要求G20及其他捐贈方於明年9月前再出資228億美元，用於採購並分發疫苗、藥物及篩檢工具給窮國。

ACT WHO 美國

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