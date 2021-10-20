看好疫後需求 Google增產新手機

日經亞洲評論報導，在Google 推出新產品之際，該公司已要求供應商生產逾700萬支的新款智慧手機 Pixel 6，幾乎是去年整體手機出貨量的兩倍。日經說， Google定下這個目標，是要把握承接華為手機市場的機會，也看好新冠疫情後的需求復甦。

消息人士對日經說，Google意圖將自己定位成為唯一生產安卓系統（Android）手機的美國廠商。據了解，它也要求供應商將今年春季發表的平價款Pixel 5A手機產量，提高到500多萬支；如此積極擴產可說是前所未見。據IDC統計，去年Google整體手機出貨量僅370萬支。

過去幾年Google積極展現出對硬體市場的雄心，2018年收購台灣 HTC智慧手機的一部分，並接收當時約2000位智慧手機研發人員，日經說，現在Google的台灣硬體團隊已擴充到4000人，是美國本土以外最大硬體研發基地。

Google對即將亮相的Pixel 6寄予厚望，主要是這款新機首次採用自家開發的行動處理器Tensor，力求在激烈的競爭中脫穎而出。消息人士透露，Tensor是三星電子利用5奈米製程生產。